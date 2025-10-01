Греф назвал профессии, который заменит искусственный интеллект

Искусственный интеллект в ближайшем будущем сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

Китайский робот Володя был принят на работу в Госдуму

Выступая на пленарной сессии Moscow Startup Summit, он указал, что через 2-3 года роботы будут способны «не только ходить в качестве машин с пылесосами».

«Но и физически - человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее», - указал Греф.

Ранее директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский заявил «Радиоточке НСН», что использование искусственного интеллекта в России должно регулироваться законом.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
