Греф назвал профессии, который заменит искусственный интеллект
Искусственный интеллект в ближайшем будущем сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.
Выступая на пленарной сессии Moscow Startup Summit, он указал, что через 2-3 года роботы будут способны «не только ходить в качестве машин с пылесосами».
«Но и физически - человекоподобные роботы могут подметать улицы, подавать еду, готовить еду и так далее», - указал Греф.
Ранее директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский заявил «Радиоточке НСН», что использование искусственного интеллекта в России должно регулироваться законом.
