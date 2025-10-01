В Госдуме объяснили использование конницы в штурмах СВО

Использование лошадей может быть более эффективным в период ненастья, когда на дорогах появляется много грязи, затрудняющей проезд мототехники. Об этом сайту aif.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Times: Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади его любимой породы

Он пояснил, что на мотоцикле штурмовик может не проехать по бездорожью, тогда как «лошадь проскачет там, где нужно». Это делает этих животных «эффективным средством для передвижения, при захвате опорников», — отметил Водолацкий.

«Но содержать их сложнее. Это не мотоцикл, который заправил и всё. Для лошади нужна ветслужба, корма, и, конечно, бойцы должны уметь управлять ею», — отметил Водолацкий.

Депутат добавил, что ему неизвестно о случаях использования лошадей в зоне СВО, но не исключил, «что где-то решили провести эксперимент».

Ранее лошади испортили военный парад, прошедший в Париже в честь Дня взятия Бастилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

