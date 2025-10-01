В Госдуме объяснили использование конницы в штурмах СВО

Он пояснил, что на мотоцикле штурмовик может не проехать по бездорожью, тогда как «лошадь проскачет там, где нужно». Это делает этих животных «эффективным средством для передвижения, при захвате опорников», — отметил Водолацкий.

«Но содержать их сложнее. Это не мотоцикл, который заправил и всё. Для лошади нужна ветслужба, корма, и, конечно, бойцы должны уметь управлять ею», — отметил Водолацкий.

Депутат добавил, что ему неизвестно о случаях использования лошадей в зоне СВО, но не исключил, «что где-то решили провести эксперимент».

Ранее лошади испортили военный парад, прошедший в Париже в честь Дня взятия Бастилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

