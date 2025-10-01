Классика или рок: Как музыка влияет на нервную систему ребенка
Психолог Екатерина Каталина заявила НСН, что насильное прослушивание даже самой гениальной музыки вызовет обратный эффект.
Не вся классическая музыка позитивно сказывается на психике ребенка, Бах и Моцарт обычно успокаивают, а Бетховен и Шостакович – наоборот, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
Ребенка невозможно отгородить от всего мира, не надо «кормить» его только классикой, его надо воспитывать, заявила руководитель отдела A&R и лейбл менеджмента VK Records Виктория Пудова. Каталина рассказала о пользе классических произведений.
«Сложная структура классической музыки, разнообразие звучания, ритмов, сочетание разных инструментов стимулирует нейронные связи, способствуя развитию слуха, памяти и интеллекта. Также музыка может передавать разное «настроение» - это развивает образное мышление: слушая музыку, мы подбираем к ней ассоциации. При этом не всякая музыка расслабляет. Бах или Моцарт — часто да. Но драматические произведения Бетховена или Шостаковича могут, наоборот, возбуждать. Важен темп и отсутствие резких динамических изменений, если вы, например, хотите, чтобы ребенок проще засыпал с музыкой. Если хотите привить ему именно интерес к классике, включайте разное и наблюдайте за реакцией. Детям часто нравятся «характерные» произведения с необычным ритмом, передающие эмоции», - пояснила психолог.
При этом более «тяжелые» жанры вообще могут напугать ребенка, добавила Каталина.
«Не всем детям понравится громкий рок, хэви-метал, агрессивный рэп, электронная музыка с быстрым темпом и навязчивым битом. Это может перегружать нервную систему. А если в песнях есть нецензурные слова, такая музыка и вовсе вредна — дети склонны повторять то, что услышали. Воздействие классики на взрослых — то же, что и у детей: снижение кортизола (гормон стресса), нормализация пульса и давления. Какая музыка помогает при тревоге? Чаще всего знакомая, с четким размеренным ритмом, инструментальная. Но главное — она должна вам нравиться, а не быть просто «полезной». Насильное прослушивание даже самой гениальной музыки вызовет обратный эффект», - добавила собеседница НСН.
Занятия музыкой позволяют снизить уровень тревожности и помогают ребенку выражать свои чувства и эмоции, но любая критика в момент обучения недопустима, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
