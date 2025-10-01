«Сложная структура классической музыки, разнообразие звучания, ритмов, сочетание разных инструментов стимулирует нейронные связи, способствуя развитию слуха, памяти и интеллекта. Также музыка может передавать разное «настроение» - это развивает образное мышление: слушая музыку, мы подбираем к ней ассоциации. При этом не всякая музыка расслабляет. Бах или Моцарт — часто да. Но драматические произведения Бетховена или Шостаковича могут, наоборот, возбуждать. Важен темп и отсутствие резких динамических изменений, если вы, например, хотите, чтобы ребенок проще засыпал с музыкой. Если хотите привить ему именно интерес к классике, включайте разное и наблюдайте за реакцией. Детям часто нравятся «характерные» произведения с необычным ритмом, передающие эмоции», - пояснила психолог.

При этом более «тяжелые» жанры вообще могут напугать ребенка, добавила Каталина.

«Не всем детям понравится громкий рок, хэви-метал, агрессивный рэп, электронная музыка с быстрым темпом и навязчивым битом. Это может перегружать нервную систему. А если в песнях есть нецензурные слова, такая музыка и вовсе вредна — дети склонны повторять то, что услышали. Воздействие классики на взрослых — то же, что и у детей: снижение кортизола (гормон стресса), нормализация пульса и давления. Какая музыка помогает при тревоге? Чаще всего знакомая, с четким размеренным ритмом, инструментальная. Но главное — она должна вам нравиться, а не быть просто «полезной». Насильное прослушивание даже самой гениальной музыки вызовет обратный эффект», - добавила собеседница НСН.

