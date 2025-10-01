В Комиссии по госнаградам объяснили Лозе, как выдают «заслуженного артиста»
Кандидатура соискателя на звание заслуженного проходит множество согласований на разных уровнях, прежде чем дойти до Кремля, рассказал НСН Леонид Палько.
Документы кандидатов, представленных к званию заслуженного артиста России, проходят через множество проверок, на которые может уйти больше года, рассказал НСН вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, состоящий в Комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам.
Музыкант Юрий Лоза ранее отказался обращаться за помощью в Госдуму из-за лишения надбавок к пенсии: как работающему пенсионеру в статусе ИП они не положены, признал певец в беседе с НСН. Денежную доплату могло бы обеспечить звание заслуженного артиста. Однако исполнитель отмечает, что его ходатайство завернули на уровне выше – при «президентской проверке».
Ходатайства о присвоении почетных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ. Палько заметил, что награду могут присвоить за профессиональный подвиг или в честь юбилея, который у Лозы был в 2024 году.
«Первым ходатайством является решение трудового коллектива. Награда может присваиваться в зависимости от подвига, либо раз в пять лет: к юбилейным датам человека, творческого коллектива, или если просто подходит срок. Готовятся документы: согласие на обработку данных, наградной лист, характеристика, решение трудового коллектива, творческие показатели. Прежде чем выйти на государственные награды, человек должен получить награды местного уровня – субъектов федерации и министерств. За этим серьезно следят, прыгать через голову не позволяется. В случае со званием заслуженного артиста, насколько помню, есть возрастной ценз. Заслуженный работник культуры должен иметь стаж не менее 20 лет. Есть звания, для которых необходим стаж не менее 15-25 лет», - рассказал он.
Юрий Лоза говорил НСН, что «предоставил кучу бумажек», а его стаж давно перешел все нужные размеры, но и это не помогло.
Как отметил Палько, документы кандидатов на получение награды изучаются рядом комиссий.
«Когда трудовой коллектив принял решение, курирующий департамент, в данном случае департамент культуры Москвы, одобряет кандидатов. Затем документы направляют в мэрию Москвы. Там происходит более детальный просмотр по налогам, таможенным делам. Все проверяется, вплоть до того, что человек представляет справку об отсутствии судимости. После документы просматривает Центральный федеральный округ. Затем курирующее федеральное министерство. Оно подает документы в администрацию президента. В случае с работниками культуры есть комиссия, которую возглавляет Владимир Мединский. Дальше уже наша комиссия при президенте РФ по государственным наградам выступает окончательным органом. Проходит заседание, либо путем персонального опроса уточняют, есть ли возражения», - объяснил Палько.
По его словам, процедура рассмотрения документов одного кандидата при ускоренном подходе занимает до полугода, но в стандартном режиме документы могут рассматривать и больше года.
«Ускоренный порядок процедуры подразумевает, что человек, представленный к награде, старше 80 лет или есть отдельное распоряжение президента. В этом случае все процедура занимает от нескольких месяцев до полугода. В иных случаях на рассмотрение документов уходит год или даже больше. Каждая курирующую структура может делать дополнительные запросы, на все это тоже уходит время. К этому процессу относятся очень серьезно и вдумчиво», - заявил он.
Ранее звание заслуженного артиста России присвоили певцу и композитору Марку Тишману. Известность пришла к артисту в 2007 году после участия в проекте «Фабрика звезд» на «Первом канале». В рамках шоу он исполнил дуэты с Аллой Пугачевой, Александром Розенбаумом, Дианой Арбениной и Кристиной Орбакайте, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии не увидели «русского следа» в беспилотниках над Европой
- В Комиссии по госнаградам объяснили Лозе, как выдают «заслуженного артиста»
- Священник объяснил, почему разводятся венчанные пары
- СМИ: Несколько футбольных федераций призывают УЕФА отстранить Израиль
- Вышел фильм военкора Симонова «Под Богом и огнем»
- Писателя Быкова заочно приговорили к семи годам колонии
- В Петербурге назвали последствия от наглого закрытия летних кафе на Невском
- Армия России освободила Вербовое в Днепропетровской области
- Минпромторг представил первичный перечень авто для такси
- Россиянам назвали цену подготовки автомобиля к зимнему сезону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru