Музыкант Юрий Лоза ранее отказался обращаться за помощью в Госдуму из-за лишения надбавок к пенсии: как работающему пенсионеру в статусе ИП они не положены, признал певец в беседе с НСН. Денежную доплату могло бы обеспечить звание заслуженного артиста. Однако исполнитель отмечает, что его ходатайство завернули на уровне выше – при «президентской проверке».

Ходатайства о присвоении почетных званий рассматривает Комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам, работу которой обеспечивают управделами президента и структуры администрации президента РФ. Палько заметил, что награду могут присвоить за профессиональный подвиг или в честь юбилея, который у Лозы был в 2024 году.

«Первым ходатайством является решение трудового коллектива. Награда может присваиваться в зависимости от подвига, либо раз в пять лет: к юбилейным датам человека, творческого коллектива, или если просто подходит срок. Готовятся документы: согласие на обработку данных, наградной лист, характеристика, решение трудового коллектива, творческие показатели. Прежде чем выйти на государственные награды, человек должен получить награды местного уровня – субъектов федерации и министерств. За этим серьезно следят, прыгать через голову не позволяется. В случае со званием заслуженного артиста, насколько помню, есть возрастной ценз. Заслуженный работник культуры должен иметь стаж не менее 20 лет. Есть звания, для которых необходим стаж не менее 15-25 лет», - рассказал он.