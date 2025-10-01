ЕС перевел Украине очередной транш в счет доходов от замороженных активов РФ

Евросоюз перевёл Украине очередной транш в счёт доходов от замороженных российских активов. Как пишет RT, он составил четыре млрд евро.

Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России

В Еврокомиссии указали, что это уже девятый транш исключительного кредита макрофинансовой помощи Киеву.

«В частности, два млрд евро из сегодняшней выплаты будут выделены на беспилотники в соответствии с взаимным соглашением между ЕС и Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил выделить Украине 140 млрд евро за счёт замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

