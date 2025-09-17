Марк Тишман получил звание заслуженного артиста России

Президент Владимир Путин присвоил певцу и композитору Марку Тишману почетное звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Тишман родился в 1979 году в Махачкале. Ему 46 лет. Он окончил МГУ по специальности «иностранные языки», а также учился вокалу в эстрадно-джазовом училище. В 2000 году поступил в ГИТИС, совмещая учебу с выступлениями и кастингами.

Известность пришла к артисту в 2007 году после участия в проекте «Фабрика звезд» на «Первом канале». В рамках шоу он исполнил дуэты с Аллой Пугачевой, Александром Розенбаумом, Дианой Арбениной и Кристиной Орбакайте.

После завершения проекта Тишман продолжил карьеру как независимый музыкант, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
