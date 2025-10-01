«Большой пузырь»: Россиян предостерегли от вложений в биткоин
Биткоин является огромным мыльным пузырем под контролем США, поэтому инвестировать в него не стоит, заявил НСН Валерий Корнеев.
Цена за биткоин может достигнуть миллиона долларов, но россиянам не стоит вкладывать деньги в криптовалюту. Контроль над ними у США, а все вложения могут превратиться в пыль, рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.
Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по $700 за штуку. Он добавил, что верит в то, что криптовалюта достигнет стоимость в миллион долларов за единицу. Об этом бизнесмен рассказал в интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману. Корнеев поддержал такое мнение.
«Биткоин может достичь миллиона долларов. На это намекает риторика президента США Дональда Трампа. Он несколько раз заявлял, что хочет закрыть американский государственный долг криптовалютой. Если стоимость “битка” достигнет миллиона, то объем рынка и будет равен нужной сумме. Вашингтон может конфисковать себе необходимое количество. Такое уже происходило в истории не раз. Любая другая криптовалюта может стоить любое количество денег, потому что большая часть этих активов контролируется теми людьми, которые их и придумали. Они все под контролем агентства национальной безопасности США. Мы видели, как Трамп взял и выпустил свою монету. Заработал на этом 300-400 миллионов долларов, а потом токен благополучно обвалился. Подобные схемы можно проворачивать довольно часто», — отметил он.
Корнеев добавил, что прогноз Дурова не будет полезен для большинства инвесторов.
«К словам Дурова прислушаться можно тем, у кого есть достаточно денег для покупки биткоинов. Также это полезно инвесторам, у которых как минимум десятки, а то и сотни миллионов долларов. Для 99,9% участников рынка такая информация не имеет никакого значения, потому что они все равно не смогут купить какое-то значимое количество биткоинов. Если они сегодня возьмут их на последние деньги, то не исключена вероятность, что уже завтра все исчезнет. Смысл любых платежных средств в том, что государство гарантирует принятие их в качестве оплаты и отвечает за них. А с криптовалютами нет никаких обязанностей. Все могут отказаться от них в любой момент. Это большой мыльный пузырь», — заключил он.
Ранее Корнеев назвал НСН главную угрозу для банков.
