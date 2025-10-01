Цена за биткоин может достигнуть миллиона долларов, но россиянам не стоит вкладывать деньги в криптовалюту. Контроль над ними у США, а все вложения могут превратиться в пыль, рассказал председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.



Создатель Telegram Павел Дуров рассказал, что впервые вложил деньги в биткоин в 2013 году, купив несколько тысяч монет примерно по $700 за штуку. Он добавил, что верит в то, что криптовалюта достигнет стоимость в миллион долларов за единицу. Об этом бизнесмен рассказал в интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману. Корнеев поддержал такое мнение.