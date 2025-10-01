В АТОР объяснили закрытие визовых центров Чехии в России

В чешских визовых центрах в России не было необходимости, поскольку Чехия не выдает шенгенские визы россиянам с 2022 года, сказал НСН Артур Мурадян. 

Закрытие визовых центров Чехии в России — закономерный шаг, поскольку шенгенские визы страна не выдает россиянам с 2022 года, а гуманитарные визы можно получить в консульском центре. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Визовые центры Чехии в России прекратили работу, сообщается на сайте VFS Global. Уточняется, что после 29 сентября заявления на чешские шенгенские визы следует подавать напрямую в Консульский отдел посольства в Москве. Мурадян назвал закрытие визовых центров закономерным шагом, так как, по его словам, Чехия не выдает шенгенские визы с 2022 года.

«Неудивительно, что закрылись визовые центры Чехии, потому что Чехия не выдавала шенгенские визы россиянам с 2022 года. Наличие визового центра никак не помогало получить визу. Думаю, что это просто оптимизация расходов, Чехия продолжает выдавать только гуманитарные визы, не связанные с туризмом. Этот поток, видимо, оценили как небольшой и оставили возможность получения таких виз в консульском центре. Визовые центры исторически обслуживают туристические потоки, а не гуманитарные визы. Туроператоров о таком шаге не информировали, это формальность», — сказал Мурадян.

Ранее Мурадян заявил, что в Чехии не скрывают, что на данный момент не заинтересованы в российских туристах, это подтверждает приостановка выдачи туристических виз, а также ограничение въезда на территорию для россиян.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТуризмШенгенВизыРоссияЧехия

