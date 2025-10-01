В АТОР объяснили закрытие визовых центров Чехии в России
В чешских визовых центрах в России не было необходимости, поскольку Чехия не выдает шенгенские визы россиянам с 2022 года, сказал НСН Артур Мурадян.
Закрытие визовых центров Чехии в России — закономерный шаг, поскольку шенгенские визы страна не выдает россиянам с 2022 года, а гуманитарные визы можно получить в консульском центре. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Визовые центры Чехии в России прекратили работу, сообщается на сайте VFS Global. Уточняется, что после 29 сентября заявления на чешские шенгенские визы следует подавать напрямую в Консульский отдел посольства в Москве. Мурадян назвал закрытие визовых центров закономерным шагом, так как, по его словам, Чехия не выдает шенгенские визы с 2022 года.
«Неудивительно, что закрылись визовые центры Чехии, потому что Чехия не выдавала шенгенские визы россиянам с 2022 года. Наличие визового центра никак не помогало получить визу. Думаю, что это просто оптимизация расходов, Чехия продолжает выдавать только гуманитарные визы, не связанные с туризмом. Этот поток, видимо, оценили как небольшой и оставили возможность получения таких виз в консульском центре. Визовые центры исторически обслуживают туристические потоки, а не гуманитарные визы. Туроператоров о таком шаге не информировали, это формальность», — сказал Мурадян.
Ранее Мурадян заявил, что в Чехии не скрывают, что на данный момент не заинтересованы в российских туристах, это подтверждает приостановка выдачи туристических виз, а также ограничение въезда на территорию для россиян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС перевел Украине очередной транш в счет доходов от замороженных активов РФ
- Классика или рок: Как музыка влияет на нервную систему ребенка
- В Госдуме объяснили использование конницы в штурмах СВО
- В АТОР объяснили закрытие визовых центров Чехии в России
- Греф назвал профессии, который заменит искусственный интеллект
- «Большой пузырь»: Россиян предостерегли от вложений в биткоин
- Сваха Сябитова защитила мужчин, которые «тянут» с предложением
- В Комиссии по госнаградам пообещали Лозе разобраться со званием заслуженного артиста
- Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России
- Песков: Контакты на высшем уровне не помогут решить украинскую проблему
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru