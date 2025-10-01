Закрытие визовых центров Чехии в России — закономерный шаг, поскольку шенгенские визы страна не выдает россиянам с 2022 года, а гуманитарные визы можно получить в консульском центре. Об этом НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Визовые центры Чехии в России прекратили работу, сообщается на сайте VFS Global. Уточняется, что после 29 сентября заявления на чешские шенгенские визы следует подавать напрямую в Консульский отдел посольства в Москве. Мурадян назвал закрытие визовых центров закономерным шагом, так как, по его словам, Чехия не выдает шенгенские визы с 2022 года.