Песков: Контакты на высшем уровне не помогут решить украинскую проблему
Контакты на высшем уровне, сами по себе, «никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», как конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, для подготовки таких контактов нужны переговоры экспертов, однако у Москвы нет возможности для этого, так как украинская сторона поставила переговорный процесс на паузу, пишет RT.
«Киев... не спешит с ответом на переданные проекты документа, на предложение о создании трех рабочих групп», — заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС перевел Украине очередной транш в счет доходов от замороженных активов РФ
- Классика или рок: Как музыка влияет на нервную систему ребенка
- В Госдуме объяснили использование конницы в штурмах СВО
- В АТОР объяснили закрытие визовых центров Чехии в России
- Греф назвал профессии, который заменит искусственный интеллект
- «Большой пузырь»: Россиян предостерегли от вложений в биткоин
- Сваха Сябитова защитила мужчин, которые «тянут» с предложением
- В Комиссии по госнаградам пообещали Лозе разобраться со званием заслуженного артиста
- Песков назвал воровством планы ЕС по передаче Украине доходов от активов России
- Песков: Контакты на высшем уровне не помогут решить украинскую проблему
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru