Песков: Контакты на высшем уровне не помогут решить украинскую проблему

По его словам, для подготовки таких контактов нужны переговоры экспертов, однако у Москвы нет возможности для этого, так как украинская сторона поставила переговорный процесс на паузу, пишет RT.

«Киев... не спешит с ответом на переданные проекты документа, на предложение о создании трех рабочих групп», — заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

