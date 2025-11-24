«Ренессанс NFT»: Telegram продал картинки с аукциона на 347 млн рублей

Мессенджер заработал на пустом месте, устроив аукцион по продаже коллекционных предметов, а обладатели приобрели нечто уникальное, заявил НСН сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital Андрей Михайлишин.

Волна популярности уникальных цифровых картинок от Telegram со временем уйдет, их инвестиционная ценность будет зависеть от стратегии самого мессенджера, рассказал НСН предприниматель, сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital Андрей Михайлишин.

Мессенджер Telegram заработал более 347 млн рублей по итогам аукциона по продаже коллекционных предметов в виде папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС. Были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в 10 100 «звезд». Цена за одну «звезду» варьируется от 1 до 2 рублей.

«На этот феномен можно смотреть с двух сторон. С точки зрения самого Telegram это возможность привлечь дополнительное финансирование при нулевой себестоимости для самого мессенджера. А выгода для тех, кто инвестировал в такого рода коллекционные предметы в том, что люди потом могут перепродать их подороже. Это ренессанс NFT-картинки, но уже в рамках Telegram. Для обладателя такого предмета это может быть сугубо психологический момент: повышение чувства собственной значимости от владения чем-то уникальным, чего нет у других. Также человек может делать приобретения на таких аукционах, чтобы подарить их тому, у которого все есть материальном мире», - пояснил специалист.

Проведение подобных аукционов повышает популярность мессенджера.

«Само по себе это информационный повод, чтобы привлечь еще больше пользователей, кто до сих пор не зарегистрировался в Telegram. Поскольку у меня будет уникальный подарок, я могу рассказывать о нем своим друзьям и знакомым, привлекая еще больше внимания к мессенджеру», - отметил Михайлишин.

Со временем ценность подобных цифровых активов, скорее всего, упадет, но все будет зависеть от стратегии самого мессенджера.

«Все будет зависеть от того, какую маркетинговую стратегию дальше изберет Telegram. Давайте посмотрим аналог, тот же «ВКонтакте»: мы же продолжаем друг другу на день рождения или на праздник покупать небольшие NFT-картиночки и дарить их. Это приятно дарить и приятно получать. Возможно, они не будут обладать сверхценностью, но ниша для такого рода подарков точно останется. Большой вопрос относительно инвестиционной составляющей, чтобы можно было потом продать дороже – это зависит от дальнейшей маркетинговой стратегии самого «ВКонтакте». Исторические факты показывают, что волна этих уникальных картинок со временем схлынет, их место останется где-то в цифровом мире и оно будет очень узкое», - прогнозирует специалист.

Аукцион Sotheby’s стал показателем высокого интереса к творчеству Густава Климта, заявил ранее НСН теоретик современного искусства Павел Пепперштейн.

ФОТО: ТАСС
