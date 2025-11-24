Мессенджер Telegram заработал более 347 млн рублей по итогам аукциона по продаже коллекционных предметов в виде папахи бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС. Были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в 10 100 «звезд». Цена за одну «звезду» варьируется от 1 до 2 рублей.

«На этот феномен можно смотреть с двух сторон. С точки зрения самого Telegram это возможность привлечь дополнительное финансирование при нулевой себестоимости для самого мессенджера. А выгода для тех, кто инвестировал в такого рода коллекционные предметы в том, что люди потом могут перепродать их подороже. Это ренессанс NFT-картинки, но уже в рамках Telegram. Для обладателя такого предмета это может быть сугубо психологический момент: повышение чувства собственной значимости от владения чем-то уникальным, чего нет у других. Также человек может делать приобретения на таких аукционах, чтобы подарить их тому, у которого все есть материальном мире», - пояснил специалист.

Проведение подобных аукционов повышает популярность мессенджера.

«Само по себе это информационный повод, чтобы привлечь еще больше пользователей, кто до сих пор не зарегистрировался в Telegram. Поскольку у меня будет уникальный подарок, я могу рассказывать о нем своим друзьям и знакомым, привлекая еще больше внимания к мессенджеру», - отметил Михайлишин.

Со временем ценность подобных цифровых активов, скорее всего, упадет, но все будет зависеть от стратегии самого мессенджера.