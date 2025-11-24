Продюсера Андрея Разина заочно обвинили в мошенничестве
Следственные органы заочно предъявили обвинение продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину. Ему инкриминируют мошенничество, рассказала РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая семью покойного певца Юрия Шатунова.
По ее словам, она обращалась в следственные органы по другому вопросу, однако в официальном ответе ведомства было указано, что Разин уже привлечен к делу в качестве обвиняемого.
Адвокат уточнила, что расследование касается присвоения денежных средств, предназначенных поэту Сергею Кузнецову как лицензионное вознаграждение за исполнение песен группы.
Мухтарова-Казарновская добавила, что речь идет об авторских произведениях, созданных Кузнецовым, которые стали основой репертуара «Ласкового мая», передает «Радиоточка НСН».
