Продюсера Андрея Разина заочно обвинили в мошенничестве

Следственные органы заочно предъявили обвинение продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину. Ему инкриминируют мошенничество, рассказала РИА Новости адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая семью покойного певца Юрия Шатунова.

По ее словам, она обращалась в следственные органы по другому вопросу, однако в официальном ответе ведомства было указано, что Разин уже привлечен к делу в качестве обвиняемого.

Суд вновь отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»

Адвокат уточнила, что расследование касается присвоения денежных средств, предназначенных поэту Сергею Кузнецову как лицензионное вознаграждение за исполнение песен группы.

Мухтарова-Казарновская добавила, что речь идет об авторских произведениях, созданных Кузнецовым, которые стали основой репертуара «Ласкового мая», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
