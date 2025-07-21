Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств

Отмечается, что Богомолов был награждён «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

С такой же формулировкой актёр театра «Русская песня», заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ Виктора Вержбицкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

