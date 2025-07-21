Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств
Руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что Богомолов был награждён «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
С такой же формулировкой актёр театра «Русская песня», заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».
Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ Виктора Вержбицкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru