Константину Богомолову присвоили звание заслуженного деятеля искусств

Руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов получил звание заслуженного деятеля искусств России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Отмечается, что Богомолов был награждён «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

С такой же формулировкой актёр театра «Русская песня», заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве».

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народного артиста РФ Виктора Вержбицкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:КультураУказыНаградаКонстантин Богомолов

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