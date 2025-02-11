«Сбылась мечта!»: Катя Лель о получении звания заслуженной артистки России

Премьера совместного трека с исполнительницей Светланой Чертищевой (Betsy) состоится на юбилейном шоу 14 марта, сказала НСН Катя Лель.

Певица Катя Лель в разговоре с НСН призналась, что звание заслуженной артистки России — большая честь для нее в преддверии тридцатилетия творческой деятельности, и поблагодарила президента России и своих поклонников.

Президент России Владимир Путин ранее присвоил своим указом Кате Лель звание «Заслуженная артистка России». Певица призналась, что сбылась ее давняя мечта, и анонсировала свой юбилейный концерт, который состоится 14 марта.

«Его знают все!»: Исполнительница хита «Сигма Бой» готовит дуэт с известным артистом

«Я узнала об этом полчаса назад, все стали присылать поздравления, я даже не понимаю, откуда эта информация. Признаюсь, что это моя мечта, которая жила во мне давно, все 30 лет творческой деятельности, которые мы будем отмечать в “Live Арене” 14 марта. Для меня это высокая награда, тем более от любимого президента, с которым всегда мечтала познакомиться. Бесконечно благодарю каждого человека, кто любит мое творчество, и счастлива жить во благо людям», — заявила певица.

Рассказала собеседница НСН и о новой совместной работе с одной из исполнительниц хита «Сигма Бой», 12-летней Светланой Чертищевой (известна как Betsy).

«Трек уже есть, он рождается и будет готов завтра. Он будет потрясающим, релиз состоится 28 февраля, а премьера — 14 марта, на моем юбилейном шоу. Я очень хочу, чтобы трек порвал все чарты, визуализирую это в небо и во всю Вселенную», — подытожила Лель.

Ранее отец Betsy, музыкальный продюсер и композитор Михаил Чертищев, также говорил НСН о совместной работе своей дочери с популярной исполнительницей, однако имя знаменитости сохранил в тайне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Brand Awards
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыШоу-бизнесПевицаКатя Лель

Горячие новости

Все новости

партнеры