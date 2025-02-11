«Сбылась мечта!»: Катя Лель о получении звания заслуженной артистки России

«Я узнала об этом полчаса назад, все стали присылать поздравления, я даже не понимаю, откуда эта информация. Признаюсь, что это моя мечта, которая жила во мне давно, все 30 лет творческой деятельности, которые мы будем отмечать в “Live Арене” 14 марта. Для меня это высокая награда, тем более от любимого президента, с которым всегда мечтала познакомиться. Бесконечно благодарю каждого человека, кто любит мое творчество, и счастлива жить во благо людям», — заявила певица.

Рассказала собеседница НСН и о новой совместной работе с одной из исполнительниц хита «Сигма Бой», 12-летней Светланой Чертищевой (известна как Betsy).

«Трек уже есть, он рождается и будет готов завтра. Он будет потрясающим, релиз состоится 28 февраля, а премьера — 14 марта, на моем юбилейном шоу. Я очень хочу, чтобы трек порвал все чарты, визуализирую это в небо и во всю Вселенную», — подытожила Лель.

Ранее отец Betsy, музыкальный продюсер и композитор Михаил Чертищев, также говорил НСН о совместной работе своей дочери с популярной исполнительницей, однако имя знаменитости сохранил в тайне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

