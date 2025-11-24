Си Цзиньпин: КНР поддерживает все усилия для достижения мира на Украине
КНР поддерживает все усилия, которые направлены на достижение мира на Украине. Как сообщает агентство Xinhua, об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин.
В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом он также выразил надежду, что «все стороны продолжат сокращать свои разногласия».
«И как можно скорее достигнут справедливого, прочного и имеющего обязательную силу мирного соглашения для устранения коренных причин кризиса», - подчеркнул председатель КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сотрудничать с Си Цзиньпином в вопросе украинского урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
