Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Анастасии Сташкевич

Президент России Владимир Путин присвоил балерине Большого театра Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Сташкевич также является народной артисткой Республики Северная Осетия-Алания и лауреатом премии «Золотая Маска». Балерина родилась в Москве в Москве в 1984 году. В 2003 году она окончила Московскую государственную академию хореографии, после чего была принята в труппу Большого театра.

Помимо прочего Путин также вручил почетные звания заслуженного деятеля искусств России дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы Александру Хватову и старшему преподавателю кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.

Ранее президент России присвоил звания народных артистов Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой, напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Kremlin.ru
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