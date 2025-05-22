Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Анастасии Сташкевич
Президент России Владимир Путин присвоил балерине Большого театра Анастасии Сташкевич звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.
Сташкевич также является народной артисткой Республики Северная Осетия-Алания и лауреатом премии «Золотая Маска». Балерина родилась в Москве в Москве в 1984 году. В 2003 году она окончила Московскую государственную академию хореографии, после чего была принята в труппу Большого театра.
Помимо прочего Путин также вручил почетные звания заслуженного деятеля искусств России дирижеру хора Государственной академической симфонической капеллы Александру Хватову и старшему преподавателю кафедры ГИТИСа Рамуне Ходоркайте.
Ранее президент России присвоил звания народных артистов Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При обстреле Льгова в Курской области пострадали 12 человек
- Средства ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью
- Лукашенко назвал посадку картошки решением всех проблем
- В городах Поволжья пройдет второй фестиваль «ГИТИСFEST»
- В Минсельхозе рассказали, когда цены на овощи и картофель снизятся
- Аэропорт Нижнего Новгорода временно ограничил авиасообщение
- Мошенник выманил три миллиона рублей у пожилой жительницы Калининграда
- Максим Никулин раскритиковал идею запрета циркам покупать животных
- Среди россиян вырос интерес к СССР и Третьяковке
- Глава Минэнерго назвал нормальными цены на дизельное топливо в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru