Премьер Нидерландов опроверг наличие «альтернативного плана» ЕС по Украине
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что у Евросоюза нет какого-либо «альтернативного плана» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью изданию Algemeen Dagblad.
По словам Схофа, сейчас в ЕС обсуждается лишь возможность выработки документа, который смог бы устроить и Украину, и европейские страны. Он также отметил, что первоначальная американская версия плана из 28 пунктов была позже пересмотрена.
Премьер добавил, что следующим шагом должно стать понимание, возможны ли переговоры с Россией, подчеркнув, что дальнейшие решения остаются на усмотрение Москвы.
Переговоры между представителями США, ЕС и Украины прошли в Женеве 23 ноября. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил о значительном прогрессе и допустил, что в ближайшие дни в проект плана могут внести дополнительные изменения. Вашингтон рассчитывает на скорейшее согласование итогового документа, передает «Радиоточка НСН».
