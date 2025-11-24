Премьер Нидерландов опроверг наличие «альтернативного плана» ЕС по Украине

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что у Евросоюза нет какого-либо «альтернативного плана» по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью изданию Algemeen Dagblad.

По словам Схофа, сейчас в ЕС обсуждается лишь возможность выработки документа, который смог бы устроить и Украину, и европейские страны. Он также отметил, что первоначальная американская версия плана из 28 пунктов была позже пересмотрена.