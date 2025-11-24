СМИ: Переговоры в Женеве были под угрозой срыва из-за напряженной обстановки

Первая встреча американской и украинской делегаций в Женеве по обсуждению плана урегулирования конфликта оказалась под угрозой срыва из-за крайне напряженной атмосферы в начале разговора. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на первого замглавы украинского МИД Сергея Кислицу.

По его словам, в первые часы диалога ситуация была настолько напряженной, что успех переговоров «висел на волоске». Кислица уточнил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио провели около двух часов в попытках снизить накал и вернуть обсуждение в конструктивное русло.

Москва не получала от США информации об итогах переговоров в Женеве

Несмотря на сложное начало, встреча завершилась на позитивной ноте, отмечает издание. Вашингтон при этом подчеркнул, что детали его мирного плана пока не раскрываются, поскольку работа над документом продолжается.

В Кремле на фоне женевских контактов заявили, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и ориентируется на платформу обсуждений, сформированную на встречах в Анкоридже, передает «Радиоточка НСН».

