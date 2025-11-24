СМИ: Из мирного плана исключили пункт о замороженных активах РФ
Пункт о разморозке российских активов был удален из проекта плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет о документе из 28 пунктов, который ранее представили США и который накануне обсуждался в Женеве между представителями Киева, Вашингтона и Евросоюза. По данным агентства, европейские чиновники положительно восприняли то, что в обновленной версии больше не содержится положения о возможном выделении 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление Украины.
Первоначальный вариант также предусматривал передачу США половины прибыли от этих средств и создание совместного американо-российского инвестиционного фонда из неиспользованных активов.
После женевских консультаций и Киев, и Вашингтон сообщили о подготовке «обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования». В офисе президента Украины уточнили, что прежний вариант документа из 28 пунктов «в том виде, в котором его все видели», уже не существует, передает «Радиоточка НСН».
