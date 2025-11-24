В Белгородской области женщина погибла при ударе украинского дрона по автомобилю

Власти Белгородской области сообщили о гибели мирной жительницы после атаки украинского беспилотника в селе Репяховка Краснояружского округа. Информация об этом опубликована в Telegram-канале регионального оперштаба.

По данным ведомства, FPV-дрон ВСУ поразил легковой автомобиль. Пострадавшую женщину с множественными осколочными ранениями доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. Врачи пытались спасти ей жизнь, однако травмы оказались смертельными.

В Белгородской области женщина была ранена при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Второй пассажир автомобиля, мужчина, был эвакуирован бригадой скорой помощи и направлен в белгородскую городскую больницу № 2.

По предварительной информации, у него диагностированы многочисленные осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей. Медики оказывают ему необходимую помощь, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
