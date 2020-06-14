Кинопрокатчики подсчитывают убытки из-за коронавируса
Эксперты киноотрасли назвали негативные последствия ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Власти Москвы планируют в июле открыть свободное посещение кинотеатров и стадионов, разрешить проведение массовых мероприятий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия - это уйдёт уже на июль месяц, и будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться»,- отметил Собянин.
Приблизительную цифру финансовых потерь назвал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, когда в эфире НСН просчитывал срок снятия ограничений в апреле.
«Если исходить из того, что все закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года. Мы берем во внимание, что часть проектов у нас не выходит, часть проектов приостановлена, часть сдвинута на конец года. Посчитать ущерб невозможно, пока непонятно, когда вся эта история закончится», - отметил эксперт отрасли.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН не исключил, что из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений, в том числе закрытия кинотеатров, на рынке кинопроката могут произойти изменения.
«Киноотрасль сильно пострадает, и прежде всего кинопрокатчики. Понятно, что кинотеатры еще долго не откроются - это места скопления людей. Рано или поздно все восстановится, людям захочется смотреть фильмы на большом экране. Но вполне возможно, что какие-то компании могут разориться, кто-то новый появится», - добавил глава «Мосфильма».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН пытался проанализировать, как повлияют ограничительные рекомендации Роспотребнадзора на посещение кинотеатров, например, увеличение перерывов между сеансами для санобработки залов, исключение начала сеансов в одно и тоже время и другие. У эксперта возникло больше вопросов, чем ответов.
«У меня единственный вопрос: как эти меры отразятся на цене билета? Потому что зрителей явно будет меньше, выручка тоже меньше, как быть? Боюсь, без помощи государства здесь не обойтись. Как быть и с налогами и дотациями кинотеатров?» – отметил Шнейдеров.
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