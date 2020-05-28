«Разумно и исполнимо»: Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров

Ранее стало известно, какие пункты содержатся в рекомендациях по работе кинотеатров, которые совместно разработали Роспотребнадзор и Минкультуры. В них, в частности, отмечается, что в регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей. При походе в кино рекомендуется носить защитную маску. Она должна быть и у сотрудников кинотеатров. Также они должны быть обеспечены перчатками, запасом дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук

А для того, чтобы произвести в зрительном зале качественную дезинфекцию, интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут. Также в список необходимых правил входит соблюдение киноманами социальной дистанции, отмечает телеканал 360.



