«Разумно и исполнимо»: Эксперт оценил рекомендации Роспотребнадзора для кинотеатров
В Ассоциации владельцев кинотеатров отреагировали на опубликованные ранее рекомендации Роспотребнадзора, которые касаются условий работы кинотеатров в в условиях профилактики распространения COVID-19. Как пишет РИА Новости, её глава Олег Березин заявил, что считает их разумными и исполнимыми, хотя и требующими дополнительных расходов.
Ранее стало известно, какие пункты содержатся в рекомендациях по работе кинотеатров, которые совместно разработали Роспотребнадзор и Минкультуры. В них, в частности, отмечается, что в регионах кинотеатры смогут открыться по решению местных властей. При походе в кино рекомендуется носить защитную маску. Она должна быть и у сотрудников кинотеатров. Также они должны быть обеспечены перчатками, запасом дезинфицирующих салфеток и антисептиков для рук
А для того, чтобы произвести в зрительном зале качественную дезинфекцию, интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут. Также в список необходимых правил входит соблюдение киноманами социальной дистанции, отмечает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru