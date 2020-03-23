Прокатчики рассказали об убытках из-за закрытия кинотеатров

«Пока это рекомендация, а не указание. Оно может быть принято на уровне нормативного акта властями каждого региона. Посчитать ущерб невозможно, пока непонятно, когда вся эта история закончится. Если исходить из того, что все закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года. Мы берем во внимание, что часть проектов у нас не выходит, часть проектов приостановлена, часть сдвинута на конец года. Есть регионы, где эти рекомендации уже приняты, к ним относятся Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Воронежская область», - отметил эксперт отрасли.



Ранее Минкульт закрыл все подведомственные ему театры, филармонии, цирки, кинотеатры и другие организации исполнительских искусств. Работу для посетителей предписывалось прекратить музеям и другим организациям, которые осуществляют выставочную деятельность. Регионам было рекомендовано принять те же меры в отношении культурных учреждений, которые находятся в подчинении органов власти.