Прокатчики рассказали об убытках из-за закрытия кинотеатров
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров заявил в интервью НСН, какими потерями обернется для кинопрокатчиков призыв Минкульта приостановить деятельность.
Министерство культуры с 23 марта рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность. Как пояснили в ведомстве, это сделано для борьбы с распространением коронавируса. Приказ подписан министром Ольгой Любимовой и уже доведен до властей регионов.
Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в эфире НСН отметил, что отрасль понесет серьезные убытки, но мера эта вынужденная.
«Пока это рекомендация, а не указание. Оно может быть принято на уровне нормативного акта властями каждого региона. Посчитать ущерб невозможно, пока непонятно, когда вся эта история закончится. Если исходить из того, что все закончится в апреле, то год мы закончим на уровне минус 20% от прошлого года. Мы берем во внимание, что часть проектов у нас не выходит, часть проектов приостановлена, часть сдвинута на конец года. Есть регионы, где эти рекомендации уже приняты, к ним относятся Москва и Московская область, Петербург и Ленинградская область, Воронежская область», - отметил эксперт отрасли.
Ранее Минкульт закрыл все подведомственные ему театры, филармонии, цирки, кинотеатры и другие организации исполнительских искусств. Работу для посетителей предписывалось прекратить музеям и другим организациям, которые осуществляют выставочную деятельность. Регионам было рекомендовано принять те же меры в отношении культурных учреждений, которые находятся в подчинении органов власти.
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