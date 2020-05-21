Шнейдеров рассказал о новом режиме работы кинотеатров после пандемии

29 июня назвал днем начала проведения единого государственного экзамена президент Путин

Возможность бесплатного обучения в высшей школе уже в этом году должна быть обеспечена не менее чем для 60% выпускников российских школ

Ставку по образовательным кредитам необходимо снизить до 3% - В.Путин

Призыв на военную службу выпускников школ этого года будет отложен