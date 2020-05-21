Шнейдеров рассказал о новом режиме работы кинотеатров после пандемии

Кинокритик Давид Шнейдеров специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино. 

1

Кинотеатры составили предложения по возобновлению работы

Владельцы кинотеатров направили в Роспотребнадзор свои рекомендации по возобновлению работы. Предлагается увеличить перерывы между сеансами, поскольку на обработку залов потребуется больше времени, и не допускать начала сеансов в одно и тоже время, чтобы избежать скопления зрителей.

Давид Шнейдеров: «У меня единственный вопрос: как эти меры отразятся на цене билета? Потому что зрителей явно будет меньше, выручка тоже меньше, как быть? Боюсь, без помощи государства здесь не обойтись. Как быть и с налогами и дотациями кинотеатров?» – отметил в беседе с НСН Давид Шнейдеров. 

2

«Оскар-2021» могут перенести

Члены американской киноакадемии задумались о переносе очередной церемонии вручения премии «Оскар» с февраля 2021 года на более поздний срок. Ранее из-за пандемии организаторы решили изменить правила отбора. Академики впервые допустят к участию в конкурсе ленты, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Давид Шнейдеров: «Разумно изменить сроки, хотя думаю, что члены американской киноакадемии рассматривают огромное количество вариантов, как провести премию, изменять срок или нет и так далее. Поэтому будем ждать», – сказал он НСН.

3

На осень запланирована премьера фильма «Общага» по книге Алексея Иванова

Премьера фильма «Общага» по роману Алексея Иванова «Общага-на-крови» запланирована на осень. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов и Геннадий Вырыпаев.

Давид Шнейдеров: «Очень ожидаемый проект. Алексей Иванов – популярнейший писатель. Вы, наверняка, помните фильм «Тобол», который также был поставлен по его книге. Очень ждем, надеюсь, что осенью все-таки народ вернется в кинотеатры и начнет смотреть и русское кино, в том числе», – поделился своим мнением кинокритик со слушателями НСН.

4

На самоизоляции россияне смотрят фильмы про эпидемии

Россияне на самоизоляции стали чаще интересоваться фильмами про эпидемии, а также больше читать. Популярность набирает и развлекательный контент, в том числе онлайн-трансляции концертов.

Давид Шнейдеров: «Не может не радовать то, что россияне вернулись к книгам. И еще, мне кажется, что ни один онлайн-спектакль, концерт не может заменить живого человеческого общения. Я верю, что все вернется назад, и мы с вами встретимся в кинотеатре», – заверил Давид Шнейдеров в интервью НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
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