ПВО сбила десять беспилотников ВСУ в трех регионах
23 августа 202501:22
Дежурные средства ПВО ликвидировали десять беспилотников ВСУ над территориями трех регионов, передает Минобороны.
«22 августа c 20.50 мск до полуночи... уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Так, военные сбили по четыре БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае, еще два – в Белгородской области.
Ранее над тремя российскими регионами уничтожили пять беспилотников ВСУ.
