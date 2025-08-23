ПВО сбила десять беспилотников ВСУ в трех регионах

Дежурные средства ПВО ликвидировали десять беспилотников ВСУ над территориями трех регионов, передает Минобороны.

«22 августа c 20.50 мск до полуночи... уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Так, военные сбили по четыре БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае, еще два – в Белгородской области.

Ранее над тремя российскими регионами уничтожили пять беспилотников ВСУ.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
