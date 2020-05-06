Шахназаров: Из-за закрытых кинотеатров в России больше потеряет Голливуд
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров рассказал НСН, кто больше всего пострадает из-за неработающих кинотеатров.
Минфин решил не принимать отдельных мер поддержки для кинопроката. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. Ранее Ассоциация кинодистрибьюторов обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой включить кинопрокат в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. В Минфине напомнили, что кинопрокат уже добавлен в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в федеральном бюджете на поддержку кинематографии в 2020 году заложено 5,8 млрд рублей, в 2021 году - 8,4 млрд рублей, в 2022 году - 10,2 млрд рублей.
Из-за того, что в российских кинотеатрах репертуар по большей части состоит из американских картин, пострадают прежде всего голливудские производители, рассказал в эфире НСН гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.
«Киноотрасль сильно пострадает, и прежде всего кинопрокатчики. У кинопроизводителей государственные дотации большие, а кинопрокатчики в большой степени зависят от рынка. Пострадают, как это ни странно, американские кинопроизводители, так как у нас 70 процентов того, что выходит на экраны - голливудская продукция», - отметил он.
Шахназаров также не исключил, что из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений, в том числе закрытия кинотеатров, на рынке кинопроката могут произойти изменения.
«Понятно, что кинотеатры еще долго не откроются - это места скопления людей. Рано или поздно все восстановится, людям захочется смотреть фильмы на большом экране. Но вполне возможно, что какие-то компании могут разориться, кто-то новый появится. Сейчас сложно сказать», - добавил глава «Мосфильма».
В среду, 6 мая, в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что кинотеатры наряду с кафе в Москве будут открыты в последнюю очередь. По его словам, если открыть сферу услуг сейчас, то кратность распространения коронавируса вируса может увеличится.
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