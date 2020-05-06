Шахназаров: Из-за закрытых кинотеатров в России больше потеряет Голливуд

Минфин решил не принимать отдельных мер поддержки для кинопроката. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. Ранее Ассоциация кинодистрибьюторов обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру культуры Ольге Любимовой с просьбой включить кинопрокат в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. В Минфине напомнили, что кинопрокат уже добавлен в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в федеральном бюджете на поддержку кинематографии в 2020 году заложено 5,8 млрд рублей, в 2021 году - 8,4 млрд рублей, в 2022 году - 10,2 млрд рублей.

Из-за того, что в российских кинотеатрах репертуар по большей части состоит из американских картин, пострадают прежде всего голливудские производители, рассказал в эфире НСН гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

«Киноотрасль сильно пострадает, и прежде всего кинопрокатчики. У кинопроизводителей государственные дотации большие, а кинопрокатчики в большой степени зависят от рынка. Пострадают, как это ни странно, американские кинопроизводители, так как у нас 70 процентов того, что выходит на экраны - голливудская продукция», - отметил он.

Шахназаров также не исключил, что из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничений, в том числе закрытия кинотеатров, на рынке кинопроката могут произойти изменения.