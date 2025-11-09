В индустрии объяснили, что воруют пираты в Белоруссии

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что за первое полугодие 2025 года объем белорусского пиратского сегмента достиг $794 тысячи, увеличившись на 4,5% в годовом выражении. Отмечается, что организаторы пиратских ресурсов для России за последние два года потеряли 20% доходов, а в союзном государстве их выручка выросла на 12%.

Аналитики компании F6 связывают тенденцию с возросшей доступностью контента и более либеральными мерами по борьбе с пиратством в союзной республике. При этом Бырдин подтвердил, что деятельность пиратов остается большой проблемой для производителей видеоконтента.