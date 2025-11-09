В индустрии объяснили, что воруют пираты в Белоруссии

Глава «Интернет-видео» Алексей Бырдин в эфире НСН заметил, что производители контента «не измеряют успехи или неудачи пиратов их доходами».

Пираты в Белоруссии, как и в России, больше нацелены на популярный контент, так как именно он привлекает максимальную аудиторию, но наибольшую проблему в РФ, например, они представляют именно для создателей видеоконтента. Об этом в беседе с НСН заявил глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что за первое полугодие 2025 года объем белорусского пиратского сегмента достиг $794 тысячи, увеличившись на 4,5% в годовом выражении. Отмечается, что организаторы пиратских ресурсов для России за последние два года потеряли 20% доходов, а в союзном государстве их выручка выросла на 12%.

Аналитики компании F6 связывают тенденцию с возросшей доступностью контента и более либеральными мерами по борьбе с пиратством в союзной республике. При этом Бырдин подтвердил, что деятельность пиратов остается большой проблемой для производителей видеоконтента.

«Мы не измеряем успехи или неудачи пиратов их доходами. Для легальной российской медиаиндустрии, для тех, кто производит и распространяет аудиовизуальный, музыкальный, книжный контент, пираты как представляли большую проблему, так и представляют. В России для музыки — меньше, а для тех, кто занимается видеоконтентом, это огромная проблема. Соответственно, сколько бы они не зарабатывали, и в каком бы регионе они не чувствовали себя больше как дома, мы будем продолжать с ними бороться». – подчеркнул он.

По его словам, пираты в Белоруссии, как и в России больше нацелены на самый популярный контент.

«Исторически самый популярный контент дает пиратам больше всего аудитории. Поэтому именно на него они свой трафик и привлекают. То, что пираты нашли какую-то точку своего развития в Белоруссии — бывает. Насколько я понимаю, если бы там было эффективное антипиратское регулирование, и внутри страны были бы компании, национальные медиахолдинги или производители контента, которые видели бы в этом такую же проблему, как видят правообладатели из России, то в Белоруссии проблема пиратства была бы не так остра. И пираты бы чувствовали себя менее расковано и свободно», - заключил собеседник НСН.

До этого издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании F6 писало, что в октябре 2025 года в ТОП-3 самых популярных у пиратов в России картин вошли криминальная комедия «Пойман с поличным» Даррена Аронофски, комедийный боевик «Код 3» Кристофера Леоне и антиутопия по Стивену Кингу «Долгая прогулка» режиссера Фрэнсиса Лоуренса.

В ТОП-10 также вошли картины «Девушка из каюты №10», «Трон: Арес», «Проклятие пустоши», «Грязная игра» и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее Алексей Бырдин в интервью НСН заметил, что ужесточение регуляторики аудиовизуальных сервисов приведет лишь к оттоку аудитории на пиратские ресурсы.

ФОТО: ТАСС / Андрей Гордеев
