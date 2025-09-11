Победу над пиратским видеоконтентом в России опровергли

Единственное, что сегодня может влиять на отток аудитории с пиратских ресурсов, - это переток на Rutube и VK для просмотра иностранного контента, заявил НСН Алексей Бырдин.

В России не наблюдается снижения пиратского трафика, подобные ресурсы блокируются, но «нелегалы» переезжают на новые домены, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам полугодия более чем на 14% и составил $16,6 млн, следует из исследования F6 (бывшая Group-IB). Продолжает падать и трафик на нелегальные ресурсы, тогда как число новых доменов стремительно растет. Эксперты связывают тренд с растущей популярностью легальных стриминговых платформ, пишет «Коммерсант». Бырдин не подтвердил такое значительное снижение.

В отрасли озвучили главную проблему для онлайн-кинотеатров за рубежом
«По нашим наблюдениям, снижения пиратского трафика особо не наблюдается. Мы не видим этих 14%. Я думаю, что многие домены просто не учитывались в анализе. Единственное, что сегодня может влиять на отток аудитории с пиратских ресурсов, это переток на Rutube и VK для просмотра иностранного контента. Этот тренд подтверждается ростом аудитории этих сервисов. Но в целом нет сигналов, что в России снижается уровень пиратства», - рассказал он.

Бырдин озвучил главные меры по борьбе с «пиратами».

«Участники рынка активно занимаются защитой своего контента – через блокировки и антипиратский меморандум (удаление пиратских ссылок). Из поисковых систем приходит львиная доля трафика на пиратские ресурсы. Именно этот канал необходимо блокировать, чтобы пользователи не уходили в пиратский сегмент. Пираты сопротивляются всем процессам и мерам. Закон о «зеркалах», например, блокирует пиратские домены, удаляются ссылки из поисковой выдачи. Пиратам приходится постоянно переезжать на новые сайты и домены», - пояснил собеседник НСН.

Ужесточение борьбы с пиратским показом кино в интернете не решит проблему, пока у людей есть проблемы с деньгами, а в кинотеатрах нет голливудских новинок, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
ТЕГИ:ПиратыВидеоКонтент

Горячие новости

Все новости

партнеры