В России не наблюдается снижения пиратского трафика, подобные ресурсы блокируются, но «нелегалы» переезжают на новые домены, заявил НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам полугодия более чем на 14% и составил $16,6 млн, следует из исследования F6 (бывшая Group-IB). Продолжает падать и трафик на нелегальные ресурсы, тогда как число новых доменов стремительно растет. Эксперты связывают тренд с растущей популярностью легальных стриминговых платформ, пишет «Коммерсант». Бырдин не подтвердил такое значительное снижение.