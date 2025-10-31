Россиянам объяснили, для чего бороться с компьютерным пиратством
Если перевести все компании, которые используют нелицензионное западное ПО, на российское, у отечественных разработчиков появятся деньги на инвестиции в развитие своих продуктов, заявил в беседе с НСН Николай Комлев.
С компьютерным пиратством необходимо бороться, потому что те, кто использует бесплатно Windows, не станут покупать российские операционные системы, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Ранее он предложил ввести уголовную ответственность за использование пиратского программного обеспечения в России. Об этом Комлев заявил на встрече рабочей группы по цифровизации при уполномоченном по защите прав предпринимателей 27 октября 2025 года в Москве. Комлев считает, что российские компании не переходят на отечественное программное обеспечение из-за страха, что нужно будет переучиваться.
«До начала СВО мы боролись за снижение компьютерного пиратства и достигли уровня примерно 60-62%. Это неплохой результат. Сейчас уровень использования нелегального программного обеспечения увеличился. Когда меня спрашивают, что плохого, если крупная корпорация использует западное ПО, например, операционную систему Windows, я объясняю, что, если компания используют бесплатно Windows, то она не стане покупать российскую операционную систему. Зачем им покупать Astra, Вasealt или RedSoft, если её сотрудники уже бесплатно пользуются Windows. В данном случае речь идет не о защите западного программного обеспечения, а обеспокоенность за то, что не будут покупать российское. Правительство РФ поставило задачу всем крупным предприятиям перейти на российское программное обеспечение, но компании всячески это откладывают, не хотят тратить деньги, не хотят напрягаться, потому что нужно будет переучиваться», - пояснил эксперт.
По его словам, есть решение, которое позволит найти средства на инвестиции в развитие российских продуктов.
«Сейчас, когда в российском бюджете не хватает средств на развитие, и правительство ищет дополнительные источники доходов, мы предлагаем перевести все компании, которые используют нелицензионное западное ПО, на российское. В этом случае у отечественных разработчиков появятся деньги на инвестиции в развитие своих продуктов. Российские разработки станут круче, люди начнут платить с этого налоги, государство получит дополнительные прибыли и не нужно будет вводить дополнительные налоги. Те, кто использует западное ПО, говорят, что некоторые российские системы пока еще не достигли того технологического уровня, которого достигли ведущие западные. Конечно, в западные вложены 100 миллиардов долларов, а у нас невозможно быстро найти столько денег. Но если не начать сейчас этот переход, то и денег не будет и на какие-то сложные системы на стыке производства, управления технологическим производством, роботами и так далее, где у нас было большое отставание», - считает Комлев.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН заявил, что российским программистам может потребоваться 20 лет, чтобы догнать Microsoft.
