«Сейчас, когда в российском бюджете не хватает средств на развитие, и правительство ищет дополнительные источники доходов, мы предлагаем перевести все компании, которые используют нелицензионное западное ПО, на российское. В этом случае у отечественных разработчиков появятся деньги на инвестиции в развитие своих продуктов. Российские разработки станут круче, люди начнут платить с этого налоги, государство получит дополнительные прибыли и не нужно будет вводить дополнительные налоги. Те, кто использует западное ПО, говорят, что некоторые российские системы пока еще не достигли того технологического уровня, которого достигли ведущие западные. Конечно, в западные вложены 100 миллиардов долларов, а у нас невозможно быстро найти столько денег. Но если не начать сейчас этот переход, то и денег не будет и на какие-то сложные системы на стыке производства, управления технологическим производством, роботами и так далее, где у нас было большое отставание», - считает Комлев.

Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН заявил, что российским программистам может потребоваться 20 лет, чтобы догнать Microsoft.

