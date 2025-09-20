В «Читай-городе» связали падение продаж в книжных магазинах со скидками на маркетплейсах

Ранее СМИ сообщили, что за восемь месяцев 2025 года продажи в книжных магазинах сократились на 6–18%, при этом доля онлайн-продаж увеличивается. На рынке связывают падение продаж с растущей долей маркетплейсов, на которые уже приходится 65%, а рост цен обуславливают увеличением стоимости бумаги, печати и «постоянно меняющимися требованиями законодательства». По словам Олюшиной, согласно общему тренду, продажи в книжной рознице, действительно, падают.

«В первую очередь, на это влияет ценовая политика маркетплейсов, которые предоставляют от себя дополнительные скидки на книги. Как подсчитали аналитики нашей сети, объем скидок, предоставленных маркетплейсами на книги в 2024 году, составил более 16 млрд рублей. Понятно, что для читателей выгоднее покупать книги, на которые ценовое предложение выгоднее на маркетплейсах, именно там. Так, доля маркетплейсов в каналах продаж книг выросла с 47% в 2024 году до 57,8% в 2025. Очевидно, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Для книжной розницы в условиях ценового давления маркетплейсов важно улучшать то, что читатель может получить только при физическом контакте с книгой. Книжные магазины, которые представляют собой "третье место", будут востребованы у покупателя», - уточнила она.