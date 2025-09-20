В «Читай-городе» связали падение продаж в книжных магазинах со скидками на маркетплейсах
Директор по внешним коммуникациям «Читай-города» Ольга Олюшина в эфире НСН призвала сохранять книжные магазины, отметив при этом, что они превращаются в места для досуга.
Падение продаж в книжных магазинах — это общий тренд, обусловленный предоставлением скидок на книги на маркетплейсах, поэтому сейчас книжные магазины следует делать местом притяжения читателей, где покупатели могут отвлечься от цифровой атмосферы. Об этом в беседе с НСН заявила директор по внешним коммуникациям сети «Читай-город» Ольга Олюшина.
Ранее СМИ сообщили, что за восемь месяцев 2025 года продажи в книжных магазинах сократились на 6–18%, при этом доля онлайн-продаж увеличивается. На рынке связывают падение продаж с растущей долей маркетплейсов, на которые уже приходится 65%, а рост цен обуславливают увеличением стоимости бумаги, печати и «постоянно меняющимися требованиями законодательства». По словам Олюшиной, согласно общему тренду, продажи в книжной рознице, действительно, падают.
«В первую очередь, на это влияет ценовая политика маркетплейсов, которые предоставляют от себя дополнительные скидки на книги. Как подсчитали аналитики нашей сети, объем скидок, предоставленных маркетплейсами на книги в 2024 году, составил более 16 млрд рублей. Понятно, что для читателей выгоднее покупать книги, на которые ценовое предложение выгоднее на маркетплейсах, именно там. Так, доля маркетплейсов в каналах продаж книг выросла с 47% в 2024 году до 57,8% в 2025. Очевидно, что эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Для книжной розницы в условиях ценового давления маркетплейсов важно улучшать то, что читатель может получить только при физическом контакте с книгой. Книжные магазины, которые представляют собой "третье место", будут востребованы у покупателя», - уточнила она.
При этом представитель сети «Читай-город» раскрыла, чем именно важны книжные магазины.
«Розничный книжный магазин является важнейшей структурой для книжного рынка. Именно в книжных магазинах читатели знакомятся с новинками. Поэтому крайне важно книжную розницу сохранить. Уйдут книжные магазины — люди перестанут интересоваться книгами… Чтобы этого не произошло, книготорговцы ищут пути решения, взаимодействуют с профильным министерством, пытаются разработать модель долгосрочной устойчивости книжного рынка, сохранить справедливую конкуренцию», - объяснила Олюшина.
По ее словам, сейчас книжные магазины становятся местом для досуга.
«У офлайн и онлайн-ритейла разные целевые аудитории с точки зрения жизненных ситуаций. Покупки в рознице — это не просто шопинг, это способ интересно провести время, разбавить рутину, выбраться из дома. У магазинов просто меняется функция, смещается фокус с утилитарных задач на досуг. Мы также адаптируемся к этому тренду — сеть "Читай-город" проводит рестайлинг своих магазинов. Изменения основаны на том, что функция книжного магазина для потребителя также меняется. Мы для себя сформулировали, что сегодня это "место встречи". Сейчас люди приходят в книжный для того, чтобы повзаимодействовать с книгой, попасть в определенную книжную атмосферу, сбежать от цифровой — перезагрузиться. Поэтому новые магазины "Читай-город" оформлены как библиотечные гостиные с уютным светом и местами для комфортного отдыха с книгой. Наша задача сделать так, чтобы покупателю было в книжном хорошо, чтобы он получал новые впечатления от прихода в магазин. Поэтому мы переориентировались с просто места продаж книг, книжного супермаркета, в центры притяжения любителей чтения. В нашим магазинах на регулярной основе проходят мероприятия для детей и взрослых, встречи с авторами, открытые дискуссии, книжные клубы, детские мастер-классы и даже чтения с собаками. Это тот уникальный опыт, который человек не может получить на виртуальной площадке», - добавила представитель сети.
Олюшина рассказала, что сейчас в книжных магазинах большую часть продаж по-прежнему составляют книги.
«Преимущество сохраняется за художественной литературой. Доля сопутствующих товаров доходит до 40% в отдельные сезоны — например, в августе-сентябре активно покупают канцелярию, в Новый год сувениры и подарки. Ситуативные "внесезонные" всплески спроса в книгах происходят, когда выходят новинки популярных авторов. Тем не менее, мы понимаем, как важно читателю удобство поиска книг. И от диджитализации не уйти. Поэтому мы активно развиваем сервис "Я в магазине", который позволяет через приложение выбрать книги и найти их в розничном магазине с точностью до стеллажа и полки. Много внимания мы уделяем развитию рекомендательного сервиса на основе разработанного нашими программистами искусственного интеллекта "Chit AI". Этот сервис помогает сформировать список подходящей литературы на основе уже купленных ранее книг», - заключила собеседница НСН.
Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщила, что россияне стали активно покупать отечественные книги.
