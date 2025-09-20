Средний размер пенсий в РФ вырос на 350 рублей с начала года

С начала 2025 года средний размер пенсий в России вырос почти на 350 рублей, следует из данных Социального фонда России.

В августе средний размер пенсий в стране составил 23 519 рублей. В начале года пенсия оценивалась в 23 175 рубля по среднему значению, передает ТАСС.

Если оценивать пенсии неработающих пенсионеров, в августе он составили чуть более 24 тысяч рублей, прирост за год – примерно 255 рублей.