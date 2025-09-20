Средний размер пенсий в РФ вырос на 350 рублей с начала года
С начала 2025 года средний размер пенсий в России вырос почти на 350 рублей, следует из данных Социального фонда России.
В августе средний размер пенсий в стране составил 23 519 рублей. В начале года пенсия оценивалась в 23 175 рубля по среднему значению, передает ТАСС.
Если оценивать пенсии неработающих пенсионеров, в августе он составили чуть более 24 тысяч рублей, прирост за год – примерно 255 рублей.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций в Ново-Огарево отметил, что идея ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий заслуживает внимания, однако, по его словам, главным способом защиты доходов граждан должно быть снижение инфляции.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов указал, что ежегодная индексация не компенсирует рост цен, и высказал мнение, что повышение выплат раз в квартал могло бы заметно улучшить положение пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
