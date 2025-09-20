Трамп подписал указ о внедрении «золотых карт» за миллион долларов
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, который подразумевает создание новых виз для иностранцев.
Если человек готов будет заплатить один миллион долларов, ему предоставят «золотую карту», что позволит ускоренно въехать в страну.
Также компании смогут заплатить за своего сотрудника два миллиона долларов, чтобы его быстро впустили в страну.
Ранее США обновили правила подачи документов на неиммиграционные визы, подать заявление и пройти интервью можно будет в американском посольстве или консульстве в стране своего гражданства либо постоянного проживания.
