В российских школах не планируют применять электронные учебники
В российских школах не планируется введение электронных учебников, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.
Он объяснил, что традиционный учебник формирует мировоззрение, помогает в развитии ребенка, включая головной мозг. Поэтому в России учебники останутся бумажными, заключил он.
При этом Бугаев добавил, что в школах используются электронные информационные системы, например, дневник. Такой формат помогает выстраивать образовательный процесс.
Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, это безобразие необходимо прекращать, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
У школьников должна быть единая образовательная программа, а дополнительные занятия уже формируются, исходя из интересов и способностей ребят, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В российских школах не планируют применять электронные учебники
- В молочной отрасли назвали причины роста продуктивности коров
- Средний размер пенсий в РФ вырос на 350 рублей с начала года
- Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией
- В «Читай-городе» связали падение продаж в книжных магазинах со скидками на маркетплейсах
- Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Самарскую область
- Глава РСПП Шохин: Центробанк снизит ключевую ставку до 15% к концу года
- СМИ: В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok
- На Солнце произошла вспышка класса М
- Володин: Трудовые мигранты не должны везти в Россию свои семьи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru