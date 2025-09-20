В российских школах не планируют применять электронные учебники

В российских школах не планируется введение электронных учебников, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

Он объяснил, что традиционный учебник формирует мировоззрение, помогает в развитии ребенка, включая головной мозг. Поэтому в России учебники останутся бумажными, заключил он.

Молодежь в село не хочет: Почему расширяют условия программы «Земский учитель»

При этом Бугаев добавил, что в школах используются электронные информационные системы, например, дневник. Такой формат помогает выстраивать образовательный процесс.

Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, это безобразие необходимо прекращать, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

У школьников должна быть единая образовательная программа, а дополнительные занятия уже формируются, исходя из интересов и способностей ребят, заявил НСН заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

