Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией

Армения перестала быть «младшим братом» для России, считает президент республики Ваагн Хачатурян. Об этом он заявил в интервью RTVI. По словам политика, у Еревана с Москвой партнерские отношения.

Кроме того, президент указал, что в республике диверсифицированная экономика, Ереван желает, чтобы коллеги из РФ «учитывали самостоятельные решения армянских властей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



