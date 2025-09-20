Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией

Армения намерена укреплять отношений с Россией, которые сейчас переживают период «конструктивной» трансформации, заявил премьер Армении Никол Пашинян на съезде правящей партии.

Он отметил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, продолжая взаимодействие с Москвой.

Пашинян добавил, что важность отношений с РФ сложно переоценить, поэтому политический диалог будет активным.

Напряг не нужен: США не будут размещать своих военных в Армении

Армения перестала быть «младшим братом» для России, считает президент республики Ваагн Хачатурян. Об этом он заявил в интервью RTVI. По словам политика, у Еревана с Москвой партнерские отношения.

Кроме того, президент указал, что в республике диверсифицированная экономика, Ереван желает, чтобы коллеги из РФ «учитывали самостоятельные решения армянских властей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


