Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией
Армения намерена укреплять отношений с Россией, которые сейчас переживают период «конструктивной» трансформации, заявил премьер Армении Никол Пашинян на съезде правящей партии.
Он отметил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, продолжая взаимодействие с Москвой.
Пашинян добавил, что важность отношений с РФ сложно переоценить, поэтому политический диалог будет активным.
Армения перестала быть «младшим братом» для России, считает президент республики Ваагн Хачатурян. Об этом он заявил в интервью RTVI. По словам политика, у Еревана с Москвой партнерские отношения.
Кроме того, президент указал, что в республике диверсифицированная экономика, Ереван желает, чтобы коллеги из РФ «учитывали самостоятельные решения армянских властей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
