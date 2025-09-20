СМИ: В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok
В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok, пишет газета The Wall Street Journal.
По данным источников, администрация американского лидера Дональда Трампа планирует получать комиссию от инвесторов в рамках «сложной сделки» по получению контроля над операциями TikTok в США.
Планируется, что инвесторы будут платить «несколько миллиардов» в обмен на переговоры с Китаем по данному вопросу со стороны администрации США.
Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином был «очень продуктивный».
По его словам, в ходе беседы был достигнут прогресс по ключевым вопросам, в том числе торговле, урегулированию конфликта на Украине и судьбе TikTok.
До этого Дональд Трамп подписал указ о продлении до 16 декабря отсрочки исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok. Документ опубликован Белым домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru