СМИ: В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok

В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников, администрация американского лидера Дональда Трампа планирует получать комиссию от инвесторов в рамках «сложной сделки» по получению контроля над операциями TikTok в США.

Планируется, что инвесторы будут платить «несколько миллиардов» в обмен на переговоры с Китаем по данному вопросу со стороны администрации США.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином был «очень продуктивный».

По его словам, в ходе беседы был достигнут прогресс по ключевым вопросам, в том числе торговле, урегулированию конфликта на Украине и судьбе TikTok.

До этого Дональд Трамп подписал указ о продлении до 16 декабря отсрочки исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok. Документ опубликован Белым домом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
