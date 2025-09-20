СМИ: В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok

В США хотят получить многомиллиардный сбор по сделке с TikTok, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников, администрация американского лидера Дональда Трампа планирует получать комиссию от инвесторов в рамках «сложной сделки» по получению контроля над операциями TikTok в США.

Планируется, что инвесторы будут платить «несколько миллиардов» в обмен на переговоры с Китаем по данному вопросу со стороны администрации США.