Глава РСПП Шохин: Центробанк снизит ключевую ставку до 15% к концу года

Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на следующий год исходит из того, что ключевая ставка российского Центробанка будет в районе 12-13%, сообщил ранее глава Минфина.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п. В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

