Глава РСПП Шохин: Центробанк снизит ключевую ставку до 15% к концу года

Центробанк РФ продолжит снижать ключевую ставку, к концу года она может составить 15% годовых, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его мнению, ЦБ проведет снижение дважды, но по одному процентному пункту, передает ТАСС.

Шохин добавил, что эксперты рынка ожидали более смелых решений от ЦБ, но пока мы видим «маленькие шажки», так как необходимо оценивать последствия постепенного снижения ставки, включаю оценку инфляции.

Экономист Кабаков предрёк повышение налогов и высокую ставку ещё на год

Министерство финансов России при подготовке федерального бюджета на следующий год исходит из того, что ключевая ставка российского Центробанка будет в районе 12-13%, сообщил ранее глава Минфина.

Ранее стало известно, что высокая ключевая ставка замедлит рост ВВП РФ на 1,5 п.п. В настоящее время регулятор постепенно снижает ставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

