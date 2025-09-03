«Подростки и молодые люди — активные читатели. Категория “молодежная проза” является драйвером продаж в течение нескольких лет. Кроме того, категория “детская литература” показала прирост после прошлогоднего падения на 6%. Самыми читаемыми русскими классиками летом, по данным сети “Читай-город”, стали Михаил Булгаков, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Евгений Замятин и Александр Пушкин. Самыми популярными русскими классическими произведениями стали “Мастер и Маргарита” и “Преступление и наказание”. Популярностью у молодежи также пользуются такие иностранные классики, как Джордж Оруэлл, Оскар Уайльд, Эрих Мария Ремарк, Джек Лондон, Джейн Остин, Чак Паланик и Харпер Ли. Наиболее популярными произведениями среди иностранной “классики” стали “1984” и “Портрет Дориана Грея”», — сказала Олюшина.

Собеседница НСН также рассказала о других литературных предпочтениях молодежи.

«Анна Джейн, Ася Лавринович, Хлоя Уолш, Али Хейзелвуд, Дана Делон — самые продаваемые молодежные авторы в категории “сентиментальный роман”. Здесь по продажам лидируют “Восхитительная ведьма” Анны Джейн и “Мой первый круиз” Аси Лавринович. Кроме того, Ребекка Яррос, Сьюзен Коллинс и Лия Арден — абсолютные фавориты лета 2025 года у молодой аудитории среди книг в жанре фантастики и фэнтези. Топ продаж возглавил роман “Ониксовый шторм” Ребекки Яррос. За ним — фантастический роман Сьюзен Коллинс “Рассвет Жатвы”. Отмечу, что Стивен Кинг (“Кэрри”), Нил Гейман (“Каролина”) и братья Стругацкие (“Пикник на обочине”) стабильно остаются в топе со своими классическими произведениями», — подытожила она.

Ранее Олюшина заявила, что еженедельно выходит по 100 новых наименований книг для детей и подростков, однако для экранизации чаще выбирают наиболее популярные произведения.

