«Образ уверенной в себе героини действительно сегодня невероятно притягателен. Читательницы ищут в таких персонажах примеры внутренней силы, самостоятельности и верности себе. Не случайно Маргарита или Элизабет Беннет оказываются на первых строчках рейтинга — они притягивают своей энергией и свободой выбора. Однако ещё сильнее захватывает история обретения этой свободы. Ведь за сильным образом всегда стоят сомнения, ошибки, утраты (как и у представительниц данного рейтинга). Читательницы сегодня хотят видеть не только “по умолчанию” сильную героиню, но и то, как она прошла через личные кризисы. Уязвимость делает её ближе и понятнее, а преодоление — вдохновляет», - пояснила она.

Маннанова рассказала, какие еще «многослойные» женские образы привлекают россиян.

«Мы стремимся издавать романы, которые отражают эту многослойность. Например, в бестселлере среди женских романов “Почтальонше” героиня Анна изначально выглядит уверенной, но её сила проверяется в личных испытаниях. В романе Жюльи Кернион “Высокая кухня” героиня проходит непростой путь к мечте стать шеф-поваром, сталкиваясь с абьюзивными отношениями и борьбой за признание. В художественной биографии “Я — Мари Кюри” Сары Раттаро мы видим, как женщина шаг за шагом завоёвывает своё место в мире науки, сражаясь с предрассудками ученого сообщества и прессы. А в романе Донателлы ди Пьетрантонио “Хрупкий возраст” тема уязвимости проявляется через сепарацию и посттравматический синдром. Именно в этом сочетании силы и уязвимости рождается образ, который может стать ориентиром», - добавила собеседница НСН.

