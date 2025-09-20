На Солнце произошла вспышка класса М

На Солнце в ночь на 20 сентября произошла вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это предпоследний уровень мощности вспышек.

Отмечается, что вспышке присвоен балл М1.5. При этом в субботу уже зафиксированы дополнительные вспышки более слабого класса – С.