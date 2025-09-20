На Солнце произошла вспышка класса М

На Солнце в ночь на 20 сентября произошла вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Это предпоследний уровень мощности вспышек.

Отмечается, что вспышке присвоен балл М1.5. При этом в субботу уже зафиксированы дополнительные вспышки более слабого класса – С.

Ученые подчеркнули, что геомагнитная обстановка на Земле остается спокойной. В прогнозах не наблюдается мощных магнитных вспышек в ближайшее время.

До этого учёные предупредили, что к концу 2025 года и в 2026-м магнитные бури станут происходить чаще и будут сильнее из-за резко выросшей активности Солнца.

Магнитная буря может стать дополнительным фактором, который выявляет заболевание, заявил НСН врач-кардиолог Андрей Кондрахин.


