Писатель Лукьяненко заявил о неактуальности западной литературы в России
Сегодня далеко не все темы, поднимаемые западными писателями, интересны и важны российскому читателю, заявил НСН Сергей Лукьяненко.
Рост интереса россиян к отечественным писателям связан не только с тем, что зарубежные авторы перестали выпускаться в России: сыграло роль и то, что многие темы западных авторов здесь неактуальны. Об этом НСН рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
Доля отечественных авторов в продажах наиболее популярных книг в России по итогам первой половины 2025 года выросла до 46%, следует из Всероссийского книжного рейтинга. Среди лидеров по количеству проданных книг — автор молодежных романов Анна Джейн, а также фантаст Виктор Дашкевич. В топ-20 самых продаваемых художественных книг три четверти наименований составляют книги в жанре фэнтези и любовные романы. Лукьяненко отметил, что сам любит чередовать научную фантастику с фэнтези.
«Жанр фантастики и жанр фэнтези достаточно близки. Фантастика делится на научную фантастику и фэнтези. Я пишу и в том, и в другом жанре. Например, «Ночной дозор» - фэнтези, «Холодные берега» - это тоже, по сути, фэнтези. Просто мне скучно все время писать сказочную фантастику, и я чередую ее с научной. Отчасти ассортимент книг зарубежных писателей, конечно, сократился, потому что некоторые авторы перестали продавать свои книги в Россию, но далеко не все. Например, Анджей Сапковский - автор популярного «Ведьмака», продолжает разрешать выпуск своих новых книг в России, как и ряд других известных авторов. Очень упертую позицию занимают по большей части авторы из Великобритании, но их меньше, чем авторов из США, которые у нас популярны. Так что снижение ассортимента западных писателей – это только один из факторов роста интереса к российским авторам. Второй фактор, на мой взгляд, это то, что у нас сейчас много других задач, и очень многое из того, что пишет западный автор, нам не очень актуально», - рассказал он.
При этом Лукьяненко отметил, что успешная экранизация произведения или игра по мотивам книги могут поднять автора до невероятных высот.
«Что касается экранизаций, то если она удачная, это очень важный фактор продвижения книг. Пан Анджей Сапковский был популярным автором достаточно давно, но только после выхода супер успешной компьютерной игры «Ведьмак», а потом и экранизации действительно вышел в высшую писательскую лигу. Так что экранизации и очень качественные компьютерные игры – это важно», - подытожил он.
Ранее нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова заявила НСН, что корейская литература привлекает российских читателей тем, что помимо общечеловеческих проблем, актуальных для всех, она представлена и хилинг-романами — жизнеутверждающей прозой с неизменным хэппи-эндом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве
- Названы сферы, где женщины строят карьеру быстрее мужчин
- В Москве девушка на электросамокате сбила мать актрисы Шпицы
- Вирусолог рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ
- Эстонского дипломата вышлют из России
- Родителям рассказали, как выбрать безопасный квест для детей
- Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
- Писатель Лукьяненко заявил о неактуальности западной литературы в России
- Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
- СМИ сообщили об ограблении музея фарфора во Франции на 9,5 млн евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru