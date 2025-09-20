Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Самарскую область

За ночь над регионом было сбито 15 БПЛА. Также уточняется, что один человек получил ранения, врачи оказывают ему помощь.

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 149 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников, обломки дронов упали в нескольких районах региона.

