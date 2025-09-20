Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Самарскую область
Четыре человека погибли из-за ночной атаки БПЛА в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В своем сообщении он принес соболезнования близким и родным погибших. По его словам, с семьями сейчас контактирует правительство, чтобы оказать всю необходимую помощь, включая материальную.
За ночь над регионом было сбито 15 БПЛА. Также уточняется, что один человек получил ранения, врачи оказывают ему помощь.
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 149 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области отразили массированную атаку беспилотников, обломки дронов упали в нескольких районах региона.
