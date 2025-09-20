В молочной отрасли назвали причины роста продуктивности коров

«Еще один фактор — растущий спрос на молочную продукцию, который обеспечивает хорошую маржинальность для ферм. Так, потребление молока на душу населения в 2024 году составило 250 кг, что стало рекордом в современной истории России. В этом году, если положительная динамика продолжится, он будет побит», - добавил он.

К тому же Закриев подчеркнул, что на рост показателей оказывает влияние и высокотехнологичность современных ферм.

«Современная ферма — это уже не просто коровник, а высокотехнологичный комплекс. Автоматизированные системы кормления и доения, цифровые датчики здоровья животных, комфортные условия содержания — все это напрямую влияет на продуктивность и здоровье стада. Например, наша компания проводила эксперимент по продлению светового дня в коровниках до 16–18 часов. За год надой увеличился на 1,1 кг в сутки на корову — плюс 402 кг в год. Общее производство молока выросло на 460 тонн, а прибыльность фермы — на 9%, то есть плюс 9,6 млн рублей за первый год. В целом мы активно сотрудничаем с более чем 300 фермерскими хозяйствами по всей стране, обеспечивая поддержку своим партнерам», - сказал он.