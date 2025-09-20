В молочной отрасли назвали причины роста продуктивности коров
Гендиректор «Health & Nutrition» Якуб Закриев в эфире НСН поделился, что в молочной отрасли в России наблюдается дефицит кадров.
На значительный рост продуктивности коров в России влияют хорошие господдержки, технологичность современных ферм и рост спроса на молочную продукцию, между тем, отрасль становится привлекательной для молодых кадров. Об этом в беседе с НСН заявил гендиректор компании «Health & Nutrition» (бывшая «Данон Россия») Якуб Закриев.
Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут объявила, что в России коровы за десять лет стали давать почти втрое больше молока. По ее словам, сейчас средняя продуктивность этих животных в стране составляет уже 8,5 тонны. По словам Закриева, так сильно увеличить продуктивность, в первую очередь, удалось благодаря серьезным мерам господдержки.
«Только в 2025 году из бюджета на развитие агропромышленного комплекса России выделяется более 0,5 трлн рублей. В молочной сфере средства идут на субсидии и льготные кредиты, программы модернизации животноводческих комплексов и возмещение капзатрат на строительство новых ферм. Это создает весомую основу для роста и дает фермерам ресурсы вкладываться в технологии: генетику, сбалансированное кормление, современные доильные установки и системы мониторинга. Если десять лет назад средняя продуктивность составляла около 3 тонн на корову в год, то сегодня — 8,5 тонны, а на передовых фермах и выше 10–12 тонн», - рассказал он.
Гендиректор компании добавил, что еще одним фактором является рост спроса на молочную продукцию в РФ.
«Еще один фактор — растущий спрос на молочную продукцию, который обеспечивает хорошую маржинальность для ферм. Так, потребление молока на душу населения в 2024 году составило 250 кг, что стало рекордом в современной истории России. В этом году, если положительная динамика продолжится, он будет побит», - добавил он.
К тому же Закриев подчеркнул, что на рост показателей оказывает влияние и высокотехнологичность современных ферм.
«Современная ферма — это уже не просто коровник, а высокотехнологичный комплекс. Автоматизированные системы кормления и доения, цифровые датчики здоровья животных, комфортные условия содержания — все это напрямую влияет на продуктивность и здоровье стада. Например, наша компания проводила эксперимент по продлению светового дня в коровниках до 16–18 часов. За год надой увеличился на 1,1 кг в сутки на корову — плюс 402 кг в год. Общее производство молока выросло на 460 тонн, а прибыльность фермы — на 9%, то есть плюс 9,6 млн рублей за первый год. В целом мы активно сотрудничаем с более чем 300 фермерскими хозяйствами по всей стране, обеспечивая поддержку своим партнерам», - сказал он.
Специалист также рассказал, как изменилась кадровая ситуация в молочной отрасли.
«Как и все отрасли, в производстве пищевых продуктов компании сталкиваются с дефицитом сотрудников, и вынуждены реагировать на ситуацию. Сегодня средняя зарплата на современных молочных заводах выше среднероссийской, сотрудники получают достойный соцпакет и доступ к дополнительному обучению. На мой взгляд, это позволяет нам быть конкурентоспособными на рынке труда. При этом автоматизация и роботизация изменили саму суть работы. Мы фактически перешли от ручного труда к высокотехнологичной инженерии. Это привлекает молодежь: им интересно решать задачи, связанные с цифровыми системами, энергоэффективностью, безопасностью продукции. Поэтому отрасль становится престижной и конкурентной», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель и глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что молочная индустрия сложно окупается, а отсутствие государственной помощи может только ухудшить ситуацию и привести к росту цен.
