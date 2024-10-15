«Нужно искать деньги»: Полунин о том, почему необходимы премии в области искусства
Театральные и культурные премии дают возможность индустрии развиваться, помогая талантливым людям и спонсорам находить друг друга, заявил НСН Сергей Полунин.
Премии в области искусств очень важны, так как они дают возможность завести полезные контакты и найти финансирование на творческие проекты, которые впоследствии будут радовать зрителя. Об этом НСН рассказал артист балета Сергей Полунин на московской премии в области исполнительных искусств «Арт-платформа».
«Я много думал над премией и вообще, что такое награда и зачем она нужна. Всегда хочется внутри себя сказать, что не нужно никаких наград, хочется просто работать над своим делом. Но такие премии создают индустрию. Они помогают людям встретиться, быть замеченными, налаживать связи. И это и есть улучшение развития индустрии. Я сейчас существую как частное лицо, ушедшее от театральной инфраструктуры и государственной поддержки, хотя вот в «Мастере и Маргарите» половина денег — это президентский грант Фонда культурных инициатив. Тем не менее, финансы на остальную часть я должен искать сам. На таких премиях меня может кто-то заметить, тот же Сбербанк, например, или какой-нибудь директор, который сможет поддержать проект, а мы зависим от этого. Я бы создавал в год четыре проекта точно, а мы создаем один большой, или максимум два. Мы живем в непростое время, для искусства это сложно, если ты не сидишь на государственных постоянных финансированиях. Ты мало того, что должен лавировать, так еще думать, кто тебя поддержит. Зритель приходит и платит за билет, тем самым продолжая мою жизнь, мою миссию. На таких премиях можно найти больше финансирования и просто больше материала внедрить в культуру для зрителя. Мне что приятно, что зрители меня поддерживают. Я только на этом продержался», - рассказал он.
Ранее руководитель столичного Департамента культуры, министр правительства Москвы Алексей Фурсин в беседе с НСН заявил, что премия в области исполнительских искусств поможет театральной индустрии найти точки соприкосновения со зрителем и инвестиционными группами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Покупатели популярных гипермаркетов пожаловались на отравление зефиром
- Кабмин утвердил процедуру установления самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта
- СК озвучил приоритетную версию мотива покушения со взрывом на юго-западе Москвы
- Пособие по безработице проиндексируют на 7,3%
- Алаудинов опроверг данные о расстреле бойцов ВСУ в Курской области
- На Алтае группа туристов попала под камнепад
- Депутат Бессараб: С 1 января страховые пенсии вырастут на 7,3%
- В Хабаровске пограничники изъяли у двух россиян 400 кг черной икры
- СМИ: В России на 22,5% подорожали строительные и отделочные материалы
- Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru