Дорогие премьеры и рост интереса: Билеты в театры подорожали на 20%

В свою очередь худрук Театров сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов в эфире НСН подтвердил рост спроса на театры среди россиян.

«У нас не меняется стоимость билетов. Иногда цены поднимают на премьерные спектакли. Сначала цены высокие, а потом они опускаются. Служба, которая занимается продажами билетов в наши театры, ориентируется на ситуацию на театральном рынке России. Все зависит от запроса зрителей. Россияне определенно стали чаще ходить в театры, интерес к театрам растет. Репертуар многих театров довольно сильно расширился за последнее время. Многие из них делают больше двух больших премьер. У нас, в частности, такие уже запланированы», - заключил Герасимов.

Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал НСН, что зарплаты актеров в ряде театров скатились до 60 тысяч рублей. Он отметил, что зарплата складывается не только из занятости актера, на это также влияют особенности самого театра.

