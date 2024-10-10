Дорогие премьеры и рост интереса: Билеты в театры подорожали на 20%
Россияне стали чаще ходить в театры, однако для самих театров самое важное - глубокие продажи, которые говорят о его востребованности, сказал НСН Юрий Грымов.
Цены на билеты в театр в среднем выросли до 20%, но обычно за несколько месяцев до премьеры можно купить билеты дешевле, чем ближе к дате спектакля, тем активнее билеты растут в цене, рассказал НСН режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.
Цены на билеты в театры в начале сезона выросли на 14%, передает издание РБК. При этом число постановок, сократившееся в 2023 году, восстановилось всего на 7%. Грымов отметил, что самый дешевый билет в театр «Модерн» обойдется зрителям в 1,8 тысячи рублей.
«Все театры разные, конечно, но если посмотреть на средние цены, то в основном они выросли. У меня в театре «Модерн» цены подросли на 10-20%. Это напрямую связано со спросом, правила диктует рынок. На премьерные спектакли цена растет стремительно. У нас в театре «Модерн» сделано следующее: мы на старте продаж (за два-три месяца до премьеры) делаем цены на билеты ниже, а ближе к дате спектакля билеты становятся дороже. У нас разные цены на билеты в зависимости от зала. Малый зал – это одна цена, большой зал – это другая, премьерные показы – тоже другая цена. Самый дешевый билет в большой зал у нас стоит 1,8 тысячи рублей, самый дорогой доходит до 14 тысяч рублей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, заполняемость зала в театре «Модерн» составляет 96%.
«В театре «Модерн» наблюдается очень стремительный прирост зрителей, но самое важное для театра – это глубокие продажи, когда люди покупают билеты не за три дня до премьеры, а за два месяца. Глубокие продажи очень выгодны театру, потому что это говорит о его востребованности. В «Модерне» идет 32 спектакля в месяц, практически все идут на аншлагах. То есть средняя заполняемость зала – 96%», - отметил Грымов.
В свою очередь худрук Театров сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов в эфире НСН подтвердил рост спроса на театры среди россиян.
«У нас не меняется стоимость билетов. Иногда цены поднимают на премьерные спектакли. Сначала цены высокие, а потом они опускаются. Служба, которая занимается продажами билетов в наши театры, ориентируется на ситуацию на театральном рынке России. Все зависит от запроса зрителей. Россияне определенно стали чаще ходить в театры, интерес к театрам растет. Репертуар многих театров довольно сильно расширился за последнее время. Многие из них делают больше двух больших премьер. У нас, в частности, такие уже запланированы», - заключил Герасимов.
Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок рассказал НСН, что зарплаты актеров в ряде театров скатились до 60 тысяч рублей. Он отметил, что зарплата складывается не только из занятости актера, на это также влияют особенности самого театра.
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