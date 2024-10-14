«Эмоциональная подпитка»: Швыдкой назвал причины всплеска интереса к театру в России

В Москве определили лауреатов премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа». Ее учредил Департамент культуры Москвы. Награду получили государственные, а также частные организации и проекты. Премию вручали впервые. Церемония прошла в пространстве «Арт-платформа» в «Новом Манеже».

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой рассказал специальному корреспонденту НСН, что премии в области культуры побуждают людей интересоваться искусством.

«Вы знаете, на самом деле премии делаются не для лауреатов. Премии делаются для профессии. Вот для привлечения внимания к креативным индустриям, для привлечения внимания к тем или иным творческим направлением премия очень важна. Когда появляется множество литературных премий, люди начинают читать книжки. Когда появляется множество премий в области театра, люди начинают ходить в театр. Когда появляется премия в области исполнительского искусства, люди начинают ходить в филармонии. Премии на самом деле важны не столько для лауреатов, хотя они для них, понятно, важны. Все говорят, что «меня открыл конкурс Рахманинова», «меня открыл конкурс Чайковского». На самом деле это очень важно для вовлечения широкой публики к тому или иному виду искусства. Это существенный момент. Поэтому социальное значение премии важнее иногда, чем профессиональное», - отметил он.

По мнению собеседника НСН, сегодня зритель ищет в театре некую эмоциональную подпитку, чтобы снять напряжение из-за сложной политической обстановки.

«Сегодня зритель ходит в театр с удовольствием. Но такой всплеск интереса к театру свидетельствует о непростых обстоятельствах, в которых мы сегодня находимся. В Америке такой всплеск был во времена Великой депрессии. Люди ходят в театр, когда существует какое-то определенное напряжение, когда люди хотят прийти на какое-то время в театр и получить какую-то подпитку эмоциональную, чтобы обрести социальную гармонию. Это очень тонкий социальный инструмент. По посещениям театра можно понять, что происходит в обществе. Это серьезный момент, поверьте мне», - подметил он.

Михаил Швыдкой рассказал, что на фоне напряжения, связанного с происходящими на востоке страны событиями, театр помогает людям получить необходимую социальную разрядку.

«В обществе, конечно же, происходит определенная консолидация, связанная с пониманием того, что страна должна защитить себя и свой суверенитет. И это важно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, насколько существует такой элемент неопределенности и напряжения. Потому что все понимают, что происходит в Курской области, и что беспилотники падают не где-то, а в Волгограде, в Ростове-на-Дону. Это наша жизнь сегодняшняя. И это неизбежно рождает такое общественное настроение, с одной стороны, патриотически ориентированное, а с другой стороны, люди живут в определенном напряжении. Поэтому приход в театр для них – это снятие еще такой эмоциональной разрядки. Это очень важно», - заявил он.

В завершение Швыдкой вкратце рассказал о работе в Московском театре мюзикла.

«Мы сейчас работаем с Олегом Маловичко, это такой замечательный киносценарист. Одна из последних работ – это «Трасса» его сериала. Ну, у него много всего. И Леонидом Агутином над новым мюзиклом с названием «Дон Кихот». Это будет в начале следующего сериала», - добавил художественный руководитель Московского театра мюзикла.

В рамках премии «Арт-платформа» было представлено 12 номинаций. Участвовать в отборе могли как государственные театры, так и независимые команды артистов, музыкантов и художников. На рассмотрение жюри принимались как академические произведения исполнительского искусства, так и смелые эксперименты современных авторов.

