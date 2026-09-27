МО показало кадры уничтожения летевших на Москву 8 ракет «Фламинго»

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения летевших на Москву восьми ракет «Фламинго» во время массированной атаки ВСУ на столичный регион, произошедшей в ночь с 19 на 20 сентября.

В материале, опубликованном военным ведомством, показан момент уничтожения ракеты. За кадром слышны переговоры бойцов: «Пуск по реактиву. "Фламинго" уничтожена».

Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С» с позывным Барнаул рассказал, что в ходе несения боевого дежурства была обнаружена высокоскоростная цель, пишет «Российская газета». Отмечается, что расчет сработал без колебаний: цель взяли на сопровождение, установили, что это крылатая ракета, и ликвидировали воздушную угрозу.