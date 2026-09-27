МО показало кадры уничтожения летевших на Москву 8 ракет «Фламинго»

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения летевших на Москву восьми ракет «Фламинго» во время массированной атаки ВСУ на столичный регион, произошедшей в ночь с 19 на 20 сентября.

В материале, опубликованном военным ведомством, показан момент уничтожения ракеты. За кадром слышны переговоры бойцов: «Пуск по реактиву. "Фламинго" уничтожена».

Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С» с позывным Барнаул рассказал, что в ходе несения боевого дежурства была обнаружена высокоскоростная цель, пишет «Российская газета». Отмечается, что расчет сработал без колебаний: цель взяли на сопровождение, установили, что это крылатая ракета, и ликвидировали воздушную угрозу.

Атака на МНПЗ и погибшие: Над Московским регионом сбили сотни дронов

Он добавил, что через минуту появилась вторая такая же отметка, которую оперативно взяли на точное сопровождение и обстреляли. Уточняется, что была и третья отметка, на которой, по словам начальника расчета, и закончился противовоздушный бой.

В ведомстве подчеркнули, что это был первый подобный случай за всю историю налетов ВСУ на Москву. Всего в ту ночь российские силы ПВО сбили 1 тысячу 600 воздушных целей, из них восемь реактивных крылатых ракет «Фламинго».

Ранее в Минобороны сообщили о поражении российскими военными логистического центра в Киевской области с западной военной помощью для ВСУ и центра «Водафон» в Киеве с разведданными, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РакетаМоскваВСУАтакаМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры