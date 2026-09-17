Глава ЦИК Памфилова заявила о войне против РФ на электоральном фронте Лавров: РФ выходит на первые позиции по многим направлениям, несмотря на сложности Кабмин изменит список проектов техсуверенитета Легендарный биатлонист Сергей Чепиков умер на 60 году жизни Более 40 иностранных делегаций примут участие в Форуме объединенных культур