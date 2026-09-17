«Интересный тандем»: Кто поможет Богомолову в Театре на Бронной

В столице сложился закономерный и интересный союз, заявила НСН Ольга Егошина.

Антон Оконешников — известный и яркий режиссер, который закономерно оказался в Театре на Бронной, рассказала НСН театральный критик Ольга Егошина.

Главным режиссером Театра на Бронной назначен Антон Оконешников, сообщил на пресс-завтраке с артистами художественный руководитель театра Константин Богомолов. Егошина оценила кандидатуру.

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«Основные его постановки были не в Москве, он больше режиссер из Санкт-Петербурга. При этом он выделялся уже среди магистрантов. Довольно важна его страсть к поэтическому театру, у него хорошая база, еще была стажировка в Милане. Оконечников имеет ярко выраженный почерк — его спектакли всегда можно узнать. Он непременно вставляет в сценические действия мультимедийные вещи. Приход вполне закономерен — режиссер уже ставил постановки в этом театре, и все остались довольны. Хорошая традиция, что Богомолов остался художественным руководителем — это будет интересный тандем. Он будет таким страховочным тросом, так как режиссер — это творческая работа, а есть еще множество административных функций. И здесь нельзя недооценивать поддержку старшего товарища», — указала она.

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ФОТО: РИА Новости
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