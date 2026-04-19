Дибров признался в любви к фильмам Михалкова и Феллини
В эфире НСН телеведущий назвал актеров из Оскароносной ленты «Анора» Юру Борисова и Марка Эйдельштейна хорошими артистами.
Телеведущий Дмитрий Дибров на премии «Аванс» признался, что любит смотреть фильмы российского режиссера Никиты Михалкова и итальянского мастера Федерико Феллини, а также поделился, что ему нравятся работы советский актеров Иннокентия Смоктуновского, Евгения Евстигнеева и Андрея Миронова.
«Я люблю "Амаркорд" (одна из самых известных комедий итальянского режиссера Федерико Феллини 1973 года – прим. НСН) и всю фильмографию Никиты Сергеевича Михалкова. Молодежи я бы тоже рекомендовал "Амаркорд" Феллини. Среди русских актеров — Смоктуновский, Евстигнеев (советские актеры Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев – прим. НСН). Они вечно молоды. Еще я очень люблю Андрея Александровича Миронова. Я даже ему подражал, когда меня пригласили попробоваться в "О, счастливчик!". Юра Борисов, Марк Эйдельштейн — это хорошие актеры. Советов для молодых актеров нет: артисты есть талантливые, есть — бездарные», - приводит слова Диброва специальный корреспондент НСН.
Телеведущий также рассказал, как Михалков во время работы в Италии встретился с итальянским мастером.
«Никита Сергеевич Михалков рассказал мне, что монтировал фильм "Очи черные" (мелодрама Михалкова, снятая в Италии в 1987 году – прим. НСН) в римской киностудии "Чинечитта", и там в час дня обед. Все монтажеры вышли на площадь. Навстречу — Феллини. Никита Сергеевич падает на колени перед Феллини, он не посчитал это постыдным, целует ему руки и говорит: "Маэстро, я многому у вас научился!". Он (Никита Михалков – прим. НСН) тоже любит "Амаркорд". Феллини покраснел, он знает Никиту Сергеевича. На следующий день опять монтировать, и опять обед по расписанию, и опять в час дня Никита Сергеевич идет в столовую, и опять навстречу Феллини. И он говорит: "Никита, повтори это еще раз, пусть они (коллеги с киностудии – прим. НСН) все посмотрят". Поэтому я не считаю зазорным шесть раз повторить: !Я люблю Феллини "Амаркорд"!"», - заключил собеседник НСН.
Ранее белорусский певец IVAN (Александр Иванов) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что музыка в кино работает в связке с изображением и помогает на контрасте воспринимать задуманное.
- Дибров признался в любви к фильмам Михалкова и Феллини
