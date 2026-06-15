Далее был опубликован текст самого письма, в котором Сокуров подчеркнул, что «цензурные запреты» в его адрес исключают возможность продолжения профессионального развития. При этом режиссер отмечает, что с такой проблемой сталкиваются и другие авторы.

«Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен», - написал Сокуров.

Следующим постом режиссер опубликовал список из 37 фильмов, которые были запрещены к показу в России. Сокуров отметил, что это не полный перечень картин. В списке упомянуты работы и самого Сокурова, которые не получили возможность выйти на большой экран: «Русский ковчег», «Солнце», а также «Сказка» 2023 года.

Среди других известных проектов в «запрещенном» списке оказались картины «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой, «Айта» Степана Бурнашева, «Декабрь» Клима Шипенко, «Ампир V» Виктора Гинзбурга, «Хозяин» Юрия Быкова, «Скуф», а также работа «Дау» иноагента Ильи Хржановского (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов).

В сентябре 2025 года зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко говорила НСН, что фильмы режиссера Александра Сокурова вряд ли получат в России прокатные удостоверения раньше окончания спецоперации из-за его «излишне либеральных взглядов».

«Напомню, что режиссер позволял себе слишком либеральные высказывания, и фильмы у него такой же направленности. Не представляю, что ему нужно сделать, чтобы его фильмы снова были официально разрешены», — сказала Драпеко.



При этом в декабре 2025 года президент Владимир Путин предложил переговорить с Сокуровым по поводу ограничений в его работе, в частности запрета его фильмов. Он назвал ситуацию «странной» и обещал созвониться с режиссером.