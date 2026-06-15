Цензурный запрет: Сокуров попросил Михалкова помочь «разблокировать» кино
Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову о «запрещенном» кино, отметив, что режиссеры сегодня сталкиваются с цензурой и не могут продолжать свое профессиональное развитие.
Режиссер и сценарист Александр Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Свою просьбу он выразил в открытом письме, которое опубликовал в в Telegram-канале 14 июня в день своего юбилея.
Отмечается, что это письмо Сокуров передал Михалкову в апреле в рамках ММКФ.
«Прошло два месяца. Вашего ответа не последовало. Сегодня содержание письма перестало быть личным обращением», - написал Сокуров.
БЕДЫ И ЦЕНЗУРА
Начал свое обращение Сокуров с того, что упомянул непростую ситуацию с «Ленфильмом», а также указал на бедственное положение киноиндустрии в целом:
«Возможно, проблемы российского и русского кино тяжело увидеть через райские кущи московской кинодеятельности».
Далее был опубликован текст самого письма, в котором Сокуров подчеркнул, что «цензурные запреты» в его адрес исключают возможность продолжения профессионального развития. При этом режиссер отмечает, что с такой проблемой сталкиваются и другие авторы.
«Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтете возможным помочь Вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления Конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен», - написал Сокуров.
Следующим постом режиссер опубликовал список из 37 фильмов, которые были запрещены к показу в России. Сокуров отметил, что это не полный перечень картин. В списке упомянуты работы и самого Сокурова, которые не получили возможность выйти на большой экран: «Русский ковчег», «Солнце», а также «Сказка» 2023 года.
Среди других известных проектов в «запрещенном» списке оказались картины «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой, «Айта» Степана Бурнашева, «Декабрь» Клима Шипенко, «Ампир V» Виктора Гинзбурга, «Хозяин» Юрия Быкова, «Скуф», а также работа «Дау» иноагента Ильи Хржановского (внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов).
В сентябре 2025 года зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко говорила НСН, что фильмы режиссера Александра Сокурова вряд ли получат в России прокатные удостоверения раньше окончания спецоперации из-за его «излишне либеральных взглядов».
«Напомню, что режиссер позволял себе слишком либеральные высказывания, и фильмы у него такой же направленности. Не представляю, что ему нужно сделать, чтобы его фильмы снова были официально разрешены», — сказала Драпеко.
При этом в декабре 2025 года президент Владимир Путин предложил переговорить с Сокуровым по поводу ограничений в его работе, в частности запрета его фильмов. Он назвал ситуацию «странной» и обещал созвониться с режиссером.
ММКФ И НАДЕЖДА НА МИХАЛКОВА
Главным сюрпризом 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) еще до его начала стала «реабилитация» Александра Сокурова. На фоне отказа фильмам в прокате всех удивила новость о том, что на ММКФ покажут пятичасовой фильм Сокурова «Записная книжка режиссера». Кроме того, сообщалось, что ему вручат особый приз на фестивале, президентом которого является Никита Михалков.
В итоге фильм режиссера показали, но никакой приз так и не вручили.
«Ну, сначала решили, потом передумали. Это же так для нас привычно, на самом деле. Просто я не очень взволнован этой ситуацией, честно говоря. Мало ли что бывает», - сказал режиссер, комментируя странную ситуацию с призом.
Сокуров отметил, что кинематографисты снимают кино не ради наград. Однако заявил, что отсутствие объяснений причин, по которым ему не вручили спецприз ММКФ, «не очень вежливо».
При этом он признался НСН, что «разбан» на ММКФ не поможет возобновлению показов его фильмов в стране.
«С Михалковым мы не знакомы. Я через руководителя фестиваля передал ему личное письмо, но мы с ним не общались. Кто я такой? Мы простые люди. Я до последней минуты не верил, что просмотр состоится. Я благодарен за ту малость, которая была, знаю, что все это было непросто. Я получил письмо от Никиты Сергеевича о том, что он хотел вручить мне премию за вклад в мировое искусство. У меня это письмо есть, но все это было отменено. Поэтому я тихонько-спокойненько сажусь в поезд. Всё, я уезжаю, сейчас еду на вокзал. Я благодарен фестивалю за возможность показать фильм, но премию так и не вручили. Видимо, кто-то решил, что кто-то слишком постарался и так делать не надо», - отмечал он.
До этого Никита Михалков оказал непосредственную помощь в освобождении Михаила Ефремова по УДО и его возвращении в профессию. Режиссёр поручился за Михаила Ефремова и поставил актёру ряд условий для возвращения на сцену.
«Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность», - сказал режиссёр.
Михалков также рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу возвращения Ефремова на сцену. По его словам, у обоих были серьёзные сомнения относительно этого решения. Тем не менее, Михалков настоял и взял на себя полную ответственность.
«Владимир Владимирович спросил: «Ты берёшь на себя ответственность?» И это произошло. Миша вернулся абсолютно другим человеком», - поделился Михалков.
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