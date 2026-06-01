Сегодня кинематографисты делают не содержательное кино, а «подкладку под госбюджет», так что необходимо восстановить редакционную коллегию Госкино России. Об этом НСН рассказал режиссер и продюсер Сергей Члиянц.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом, пишет «Эксперт». По его словам, раньше халтуру просто не пропускали в прокат. При этом он заявил, что сегодня нужно было бы действовать по схожему принципу: снял «барахло» на госбюджет – переделывай. Члиянц раскрыл, почему так происходит, и как решать эту проблему.

«Современные кинематографисты изготавливают подкладки под государственные деньги. Никто из таких крупных, серьезных людей, почти никто, не занимается искусством кино. Они изобретают, под что бы взять деньги. А известно, что государство дает деньги под патриотику, историческое, детское, сказочное. Вот и получается халтура. Нужно восстановить редакционную коллегию Госкино России. Это был бы очень сильный шаг. Если его восстановить, создать в нем редакционную коллегию, придать ему профессиональные функции, то с этой ситуацией можно было бы жить», - рассказал он.