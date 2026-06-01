«Не фильмы, а подкладки»: В России призвали возродить редколлегию Госкино
Сергей Члиянц заявил НСН, что молодые режиссеры хотят снимать содержательные, смысловые фильмы, их же хочет и зритель, однако такое кино не финансируется и не проходит отбор у кинотеатров.
Сегодня кинематографисты делают не содержательное кино, а «подкладку под госбюджет», так что необходимо восстановить редакционную коллегию Госкино России. Об этом НСН рассказал режиссер и продюсер Сергей Члиянц.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом, пишет «Эксперт». По его словам, раньше халтуру просто не пропускали в прокат. При этом он заявил, что сегодня нужно было бы действовать по схожему принципу: снял «барахло» на госбюджет – переделывай. Члиянц раскрыл, почему так происходит, и как решать эту проблему.
«Современные кинематографисты изготавливают подкладки под государственные деньги. Никто из таких крупных, серьезных людей, почти никто, не занимается искусством кино. Они изобретают, под что бы взять деньги. А известно, что государство дает деньги под патриотику, историческое, детское, сказочное. Вот и получается халтура. Нужно восстановить редакционную коллегию Госкино России. Это был бы очень сильный шаг. Если его восстановить, создать в нем редакционную коллегию, придать ему профессиональные функции, то с этой ситуацией можно было бы жить», - рассказал он.
Также собеседник НСН раскрыл, что массовый зритель хочет смотреть содержательное кино, а не то, чем пытаются его кормить. Такое кино хотят снимать и все молодые режиссеры.
«Поскольку все эти халтурные фильмы делаются на массового зрителя, то они убедили все прокатные структуры, что массовый зритель этого хочет. А это неправда. Тем временем содержательное кино, которое финансирует Минкульт, не находит себе места в прокатном пространстве. Чтобы поднять уровень такого кино, можно было бы придумать механизмы поддержки. А оно попадает в общий котел и никаким образом до зрителя не доходит. Содержательное кино хочет снимать абсолютно все молодое поколение. Но когда это все доходит до воплощения, оказывается, что на такие фильмы нет денег. А деньги есть на "чебурашек", "богатырей", "бабу-ягу"», - посетовал он.
Ранее депутат Госдумы Николай Бурляев заявил НСН, что современный российский кинематограф деградирует с начала перестройки, поэтому государственный контроль в этой сфере необходим.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Сдержать цены»: Зачем в России ввели временный запрет на экспорт керосина
- «Фишер», «Адвокаты» и уральское фэнтези: Какие сериалы смотреть в июне
- Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотника «Скат-220»
- Новые правила парковки заставят россиян отказаться от покупки электромобилей
- СМИ назвали богатейших наследников в России
- МВД опровергло информацию о проверках пожилых водителей
- Игра на морских раковинах и флейта: Чем удивит «Джаз на воде» в июне
- Режим ЧС ввели в Минеральных Водах из-за последствий паводков
- Покупатель не заметит: Запрещенную рыбу из Армении возместят Чили и Турция
- «Не фильмы, а подкладки»: В России призвали возродить редколлегию Госкино