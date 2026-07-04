Так она прокомментировала высказывание британского политика и журналиста Джима Фергюсона, который счел «намеренным сигналом» появление Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки.

По слова Захаровой сигналов о намерении мирно решить конфликт было предостаточно, но все они «были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором».

Президент РФ ранее предложил присвоить звание генерала командиру освобождавшей Константиновку дивизии, полковнику Александру Картавкину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

