«Будем добивать гадину!»: Захарова «расшифровала» появление Путина в форме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила западным политикам смысл «сигнала», который они увидели в появлении президента РФ Владимира Путина в военной форме.

«Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам. От мира не отказываемся, но методология увещевания претерпела изменения. Работаем, братья и сестры», - написала Захарова в Telegram.

Путин предложил присвоить звание генерала командиру освобождавшей Константиновку дивизии

Так она прокомментировала высказывание британского политика и журналиста Джима Фергюсона, который счел «намеренным сигналом» появление Путина в военной форме на совещании об освобождении Константиновки.

По слова Захаровой сигналов о намерении мирно решить конфликт было предостаточно, но все они «были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором».

Президент РФ ранее предложил присвоить звание генерала командиру освобождавшей Константиновку дивизии, полковнику Александру Картавкину, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Мария ЗахароваВладимир Путин

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